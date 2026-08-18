مفاجأة قبل مواجهة الاتحاد.. أحمد حسن يكشف موقف ناصر منسي مع الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن عن آخر تطورات استعدادات نادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، مؤكدا جاهزية مهاجم الفريق ناصر منسي لخوض اللقاء المقبل.

وكتب احمد حسن عبر فيسبوك: الزمالك يطمئن على جاهزية ناصر منسي قبل مباراة الاتحاد السكندري.

وكان ناصر منسي ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الاتحاد السكندري، إلا أن المفاوضات لم تكتمل، قبل أن يستمر اللاعب مع الزمالك.

ويستعد الزمالك حاليًا لانطلاق مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي مع الاتحاد السكندري مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الأولى، على استاد القاهرة الدولي.