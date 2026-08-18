نيوم يقلب الطاولة على الفيصلي بثلاثية ويتأهل إلى دور الـ16 بكأس الملك

نجح فريق نيوم في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما قلب تأخره أمام الفيصلي إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وبدأ اللقاء بشكل جيد من جانب الفيصلي، الذي تمكن من مباغتة نيوم بهدف مبكر، قبل أن ينجح الأخير في العودة إلى المباراة وقلب النتيجة لصالحه بثلاثة أهداف متتالية، ليواصل مشواره في البطولة ويقصي منافسه من دور الـ32.

ونجح الفيصلي في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 21، بعدما تمكن سعود حداد من هز شباك نيوم، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة ويضع منافسه تحت ضغط البحث عن هدف التعادل.

وحاول نيوم تنظيم صفوفه والعودة إلى أجواء المباراة، مع زيادة الضغط الهجومي على دفاع الفيصلي، وهو ما أسفر عن إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.



وعند الدقيقة 36، تمكن الجزائري سعيد بن رحمة من تسجيل هدف التعادل لصالح نيوم، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة.

ولم يكتف نيوم بهدف التعادل، بل واصل محاولاته الهجومية بحثًا عن قلب النتيجة قبل الذهاب إلى غرفة الملابس.



وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتحديدًا عند الدقيقة 45+3، تلقى نيوم هدية من منافسه، بعدما سجل عبدالله سبيت هدفًا بالخطأ في مرماه.

ومنح الهدف العكسي نيوم التقدم للمرة الأولى في المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق بثنائية مقابل هدف، بعدما كان متأخرًا بهدف في بداية اللقاء.



وفي الشوط الثاني، واصل نيوم سيطرته وسعيه لتأمين الانتصار، حتى نجح الفرنسي ألكسندر لاكازيت في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 68.

وجاء هدف لاكازيت ليعزز تقدم نيوم ويقربه بشكل كبير من حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بعدما أصبح الفيصلي مطالبًا بتسجيل هدفين للعودة إلى المباراة.

وحافظ نيوم على تفوقه خلال الدقائق المتبقية، ولم يسمح للفيصلي بالعودة، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز نيوم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، يواصل نيوم مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حجز مقعده في دور الـ16، بينما ودع الفيصلي منافسات البطولة من دور الـ32.