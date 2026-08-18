قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حتى إشعار آخر.. الامارات تعلن وقف جميع الأنشطة التجارية والمعاملات المالية مع إيران
الخارجية : إنهاء أزمة البحارين المصريين في بندر عباس الإيراني ووصولهما أرض الوطن الأربعاء
الدفاع الإماراتية: صاروخان باليستيان قادمان من إيران استهدفا حركة الملاحة البحرية
وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بشأن أكاديمية مهارات المستقبل
فرنسا تستدعي السفير الإيراني وتعلن اثنين من موظفي السفارة شخصين غير مرغوب فيهما
العم وراء الواقعة.. طفلة في السابعة تكشف مأساة داخل الأسرة
مساعد وزير الخارجية يكشف كواليس الإفراج عن البحارة المصريين في إيران
مواطن على قيد الحياة مثبت كـ"متوفى" .. الداخلية الداخلية تكشف التفاصيل
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية
العدل الأمريكية: 17 إيرانيا نفذوا هجمات إلكترونية وسرقوا بيانات لصالح الحرس الثوري
تفاوت بأسعار السلع الغذائية اليوم.. تراجع للمكرونة والعدس وارتفاعات في الدقيق والسكر
رودري يوجه رسالة وداعية لجماهير مانشستر سيتي عقب رحيله عن الفريق وانضمامه لبرشلونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيوم يقلب الطاولة على الفيصلي بثلاثية ويتأهل إلى دور الـ16 بكأس الملك

نيوم السعودي
نيوم السعودي
محمد سمير

نجح فريق نيوم في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما قلب تأخره أمام الفيصلي إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

وبدأ اللقاء بشكل جيد من جانب الفيصلي، الذي تمكن من مباغتة نيوم بهدف مبكر، قبل أن ينجح الأخير في العودة إلى المباراة وقلب النتيجة لصالحه بثلاثة أهداف متتالية، ليواصل مشواره في البطولة ويقصي منافسه من دور الـ32.

ونجح الفيصلي في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 21، بعدما تمكن سعود حداد من هز شباك نيوم، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة ويضع منافسه تحت ضغط البحث عن هدف التعادل.

وحاول نيوم تنظيم صفوفه والعودة إلى أجواء المباراة، مع زيادة الضغط الهجومي على دفاع الفيصلي، وهو ما أسفر عن إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول.


وعند الدقيقة 36، تمكن الجزائري سعيد بن رحمة من تسجيل هدف التعادل لصالح نيوم، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية ويمنح فريقه دفعة معنوية كبيرة.

ولم يكتف نيوم بهدف التعادل، بل واصل محاولاته الهجومية بحثًا عن قلب النتيجة قبل الذهاب إلى غرفة الملابس.


وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وتحديدًا عند الدقيقة 45+3، تلقى نيوم هدية من منافسه، بعدما سجل عبدالله سبيت هدفًا بالخطأ في مرماه.

ومنح الهدف العكسي نيوم التقدم للمرة الأولى في المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق بثنائية مقابل هدف، بعدما كان متأخرًا بهدف في بداية اللقاء.


وفي الشوط الثاني، واصل نيوم سيطرته وسعيه لتأمين الانتصار، حتى نجح الفرنسي ألكسندر لاكازيت في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 68.

وجاء هدف لاكازيت ليعزز تقدم نيوم ويقربه بشكل كبير من حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بعدما أصبح الفيصلي مطالبًا بتسجيل هدفين للعودة إلى المباراة.

وحافظ نيوم على تفوقه خلال الدقائق المتبقية، ولم يسمح للفيصلي بالعودة، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا فوز نيوم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، يواصل نيوم مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حجز مقعده في دور الـ16، بينما ودع الفيصلي منافسات البطولة من دور الـ32.

نيوم الفيصلي كأس الملك دور الـ16 خادم الحرمين الشريفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

الزمالك

لاعب الزمالك يعلن رحيله بعد 3 مباريات مع الفريق الأول

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

الحبتور وربيعة

خلف الحبتور يستقبل رامي ربيعة في الإمارات.. «أهلاً بك في بيتك بين أهلك»

عبدالله إبراهيم المغربي وكيل النائب العام

مكنش بيخليني محتاجة حاجة.. ننشر مرافعة النيابة العامة في محاكمة ربة منزل أنهت حياة زوجها وألقت جثته بمنور العمارة في الفيوم

حسام حسن

أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب تعاود التراجع.. وهذه قيمة عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

الدكتور محمود صديق

رئيس جامعة الأزهر يقرر صرف مكافأة أداء 2000 جنيه لجميع العاملين

دار الإفتاء

هل يجب الغسل وإعادة الدخول في الإسلام بعد سبّ الدين؟.. أمين الإفتاء يجيب

جامعة الأزهر

الخميس.. جامعة الأزهر تعلن فتح باب التحويل بين الكليات للطلاب الوافدين

بالصور

دواء لالتهاب المفاصل يساعد في علاج الثعلبة.. نتائج واعدة خلال 6 أشهر

دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر
دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر
دواء لالتهاب المفاصل يعيد نمو الشعر

غياب يسرا ودرة عن العرض الخاص لفيلم "الست لما".. صور

الست لما
الست لما
الست لما

بإطلالة صيفية جريئة.. منة عرفة تخطف الأنظار على البحر في أحدث ظهور لها

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

علامة مبكرة.. الاستيقاظ المتكرر أثناء النوم دليل إصابتك بمرض خطير

الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر
الاستيقاظ أثناء النوم تكشف خطر الإصابة بالخرف والزهايمر

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد