إسلام عيسى في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: راجع بعد 6 شهور وهلحق تصفيات 2027

كشف إسلام عيسى، لاعب سيراميكا كليوباترا ومنتخب مصر، عن آخر تطورات حالته بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، مؤكدًا أن برنامجه التأهيلي يسير بشكل جيد، ويعمل على العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

وقال عيسى: «راجع بعد 6 شهور، وإن شاء الله هلحق تصفيات أمم إفريقيا 2027»، في إشارة إلى تمسكه بالعودة سريعًا واستعادة مكانه مع منتخب مصر.

وتقام مباريات تصفيات أمم إفريقيا 2027 على مراحل تبدأ في سبتمبر 2026 وتستمر حتى مارس 2027.

وعن فريقه سيراميكا كليوباترا، أكد اللاعب أن الفريق يمتلك المقومات التي تجعله منافسًا قويًا في بطولة الدوري، متمنيًا لزملائه التوفيق خلال الموسم الجديد، ومؤكدًا أنه يواصل دعمه للفريق خلال فترة غيابه عن الملاعب.

وكان إسلام عيسى قد تعرض للإصابة خلال مواجهة منتخب مصر أمام إسبانيا، وخضع لجراحة في ألمانيا، قبل أن يبدأ برنامجه التأهيلي للعودة للمشاركة من جديد.