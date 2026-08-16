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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

32 لاعبًا في قائمة سيراميكا كليوباترا للموسم الجديد

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
عمرو مصطفى

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا قائمته للموسم الجديد، والتي تضم 32 لاعبًا، استعدادًا لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز 2026-2027، تحت قيادة المدير الفني علي ماهر.

وجاءت قائمة الفريق موزعة على المراكز كالتالي:

حراسة المرمى:
محمد بسام - محمد علاء - محمد طارق

خط الدفاع:
أحمد هاني - فتحي محمد - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - جاستيس آرثر - حسين السيد - محمد المغربي - معاذ محمد - فوزي الحناوي

خط الوسط:
كريم نيدفيد - إسلام عيسى - عبدالله مجدي - أحمد بلحاج - إبراهيم محمد - سمير العراقي - عمرو السولية - عيسى علي - بيتر كوركيس - عمرو قلاوة - محمد عماد

خط الهجوم:

نيتس جراديشار - صديق إيجولا - أيمن موكا - خالد النبريص - محمد السيد «شيكا» - عزت منصور - مروان عثمان - عاشور شيكا - محمد رضا «بوبو».

ويستعد سيراميكا كليوباترا لخوض منافسات الدوري الممتاز في نسخته الجديدة، والتي تنطلق يوم 21 أغسطس 2026، ويفتتح سيراميكا كليوباترا مشواره للموسم الجديد أمام فريق القناة على ملعب هيئة قناة السويس يوم 23 أغسطس القادم.

عاشور شيكا ينضم إلى سيراميكا كليوباترا
 

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا إتمام التعاقد مع الجناح الطائر عاشور شيكا، قادمًا من صفوف فريق المصرية للاتصالات، في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعدد من العناصر المميزة استعدادًا للموسم الجديد.


يأتي انضمام عاشور شيكا إلى سيراميكا كليوباترا ضمن تحركات النادي لتدعيم الخط الهجومي وزيادة الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني، خاصة في ظل رغبة الإدارة في تكوين قائمة قوية قادرة على المنافسة وتحقيق أهداف الفريق خلال الموسم المقبل.

ويُعد عاشور شيكا من اللاعبين الذين يجيدون اللعب في مركز الجناح، حيث يمتلك قدرات فنية ومهارية تساعده على صناعة الفارق في الثلث الهجومي، إلى جانب قدرته على التحرك خلف المدافعين واستغلال المساحات، وهو ما دفع مسؤولي سيراميكا كليوباترا للتحرك من أجل حسم الصفقة والحصول على خدماته قادمًا من المصرية للاتصالات.

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري علي ماهر القناة الدوري المصري الممتاز

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