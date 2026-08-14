عاشور شيكا ينضم إلى سيراميكا كليوباترا قادما من المصرية للاتصالات

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا إتمام التعاقد مع الجناح الطائر عاشور شيكا، قادمًا من صفوف فريق المصرية للاتصالات، في إطار خطة إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعدد من العناصر المميزة استعدادًا للموسم الجديد.

عاشور شيكا ينضم إلى سيراميكا كليوباترا

ويأتي انضمام عاشور شيكا إلى سيراميكا كليوباترا ضمن تحركات النادي لتدعيم الخط الهجومي وزيادة الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني، خاصة في ظل رغبة الإدارة في تكوين قائمة قوية قادرة على المنافسة وتحقيق أهداف الفريق خلال الموسم المقبل.

ويُعد عاشور شيكا من اللاعبين الذين يجيدون اللعب في مركز الجناح، حيث يمتلك قدرات فنية ومهارية تساعده على صناعة الفارق في الثلث الهجومي، إلى جانب قدرته على التحرك خلف المدافعين واستغلال المساحات، وهو ما دفع مسؤولي سيراميكا كليوباترا للتحرك من أجل حسم الصفقة والحصول على خدماته قادمًا من المصرية للاتصالات.

وتواصل إدارة سيراميكا كليوباترا العمل على تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات، في ظل الرغبة في امتلاك قائمة متكاملة تضم عناصر الخبرة والشباب، مع اختيار الصفقات التي تتناسب مع احتياجات الفريق الفنية خلال الموسم الجديد.

صفقات قوية في سيراميكا كليوباترا

وتأتي صفقة عاشور شيكا في إطار سلسلة من التدعيمات القوية التي أبرمها نادي سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الحالي، بعدما نجحت إدارة النادي في التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين لتقوية صفوف الفريق في مختلف المراكز.

ومن أبرز صفقات سيراميكا كليوباترا خلال الفترة الحالية، التعاقد مع السلوفيني جراديشار، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويأمل سيراميكا كليوباترا في الاستفادة من القدرات الهجومية للمهاجم السلوفيني، الذي يمثل إضافة قوية لخط هجوم الفريق، خاصة مع رغبة النادي في المنافسة بقوة خلال الموسم الجديد وتحقيق نتائج أفضل.