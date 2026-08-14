محمد شيكا ينضم إلى سيراميكا كليوباترا لتدعيم خط الهجوم

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن انضمام المهاجم محمد شيكا إلى صفوف الفريق، استعدادًا للموسم الجديد، في إطار خطة النادي لتدعيم قائمته بعناصر هجومية جديدة.

ويُعد محمد شيكا من العناصر التي يعوّل عليها الفريق في الخط الأمامي، لما يمتلكه من قدرات تهديفية، على أن يبدأ مشواره مع سيراميكا كليوباترا خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعاقده رسمياً مع حارس المرمى محمد علاء، قادماً من صفوف فريق الجونة.

وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا صوراً للحارس محمد علاء، مرفقة بتعليق: "الأخطبوط المونديالي هنا.. محمد علاء ينضم إلى فريقنا من صفوف الجونة"."