الأهلي يتصدّر قائمة أغلى أندية الدوري المصري قبل انطلاق الموسم الجديد

تصدّر النادي الأهلي قائمة أغلى أندية الدوري المصري الممتاز من حيث القيمة التسويقية، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، بقيمة بلغت نحو 36.28 مليون يورو.

وجاء بيراميدز في المركز الثاني بقيمة تسويقية وصلت إلى 26.38 مليون يورو، بينما حلّ الزمالك ثالثًا بقيمة 14.98 مليون يورو.

أغلى 10 أندية في الدوري المصري

الأهلي – 36.28 مليون يورو

بيراميدز – 26.38 مليون يورو

الزمالك – 14.98 مليون يورو

سيراميكا كليوباترا – 12.30 مليون يورو

المصري – 11 مليون يورو

البنك الأهلي – 8.50 مليون يورو

زد – 7.68 مليون يورو

إنبي – 6.58 مليون يورو

وادي دجلة – 5.80 مليون يورو

سموحة – 5.35 مليون يورو

ومن المقرّر أن تنطلق منافسات النسخة الجديدة من الدوري المصري يوم 21 أغسطس، بمشاركة 20 فريقًا، حيث تقام مباريات الجولة الأولى على مدار ثلاثة أيام.

وتنقل مباريات الدوري المصري عبر قناة أون سبورت، مع الاستعانة بعدد من أبرز المحللين الرياضيين.

وبحسب النظام الجديد، تقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، قبل تقسيم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين، تضم الأولى 6 أندية للمنافسة على اللقب، بينما تضم الثانية 14 فريقًا، يهبط منها 4 أندية إلى دوري المحترفين.

كما يحصل بطل الدوري في الموسم المقبل على 50 مليون جنيه، بعدما كانت قيمة الجائزة في السابق 5 ملايين جنيه فقط.