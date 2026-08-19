«أوعدكم بالانحياز لكلمة الحق» .. رسالة من «الغندور» لجمهوره قبل الموسم الجديد

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة شكر إلى كل من دعمه وسانده خلال مسيرته الإعلامية، مؤكدًا تطلعه إلى تقديم موسم أفضل خلال الفترة المقبلة.

وقال “الغندور” عبر فيسبوك: «شكرا جدا لكل من دعمني في مسيرتي الإعلامية، وأتطلع لموسم أفضل بإذن الله».

وأضاف: «أوعدكم بالانحياز لكلمة الحق، بعيدًا عن الانتماء الشخصي»، مؤكدًا حرصه على الالتزام بالموضوعية والحياد في طرح آرائه وتناول القضايا المختلفة.

وتأتي تصريحات الغندور لتؤكد رغبته في مواصلة مسيرته الإعلامية خلال الموسم الجديد، مع التشديد على أن كلمة الحق ستكون هي المعيار الأساسي في آرائه ومواقفه، بعيدًا عن أي انتماءات شخصية.