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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«أوعدكم بالانحياز لكلمة الحق» .. رسالة من «الغندور» لجمهوره قبل الموسم الجديد

خالد الغندور
خالد الغندور
ميرنا محمود

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة شكر إلى كل من دعمه وسانده خلال مسيرته الإعلامية، مؤكدًا تطلعه إلى تقديم موسم أفضل خلال الفترة المقبلة.

وقال “الغندور” عبر فيسبوك: «شكرا جدا لكل من دعمني في مسيرتي الإعلامية، وأتطلع لموسم أفضل بإذن الله».

وأضاف: «أوعدكم بالانحياز لكلمة الحق، بعيدًا عن الانتماء الشخصي»، مؤكدًا حرصه على الالتزام بالموضوعية والحياد في طرح آرائه وتناول القضايا المختلفة.

وتأتي تصريحات الغندور لتؤكد رغبته في مواصلة مسيرته الإعلامية خلال الموسم الجديد، مع التشديد على أن كلمة الحق ستكون هي المعيار الأساسي في آرائه ومواقفه، بعيدًا عن أي انتماءات شخصية.

خالد الغندور تصريحات خالد الغندور الموسم الجديد لخالد الغندور وعد من الغندور لجمهورة

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