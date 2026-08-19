زيارة مهمة لمسؤول إيراني رفيع المستوى إلى دولة عربية

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" غادر منذ قليل طهران متوجها إلى بغداد، لإجراء لقاءات مع المسؤولين العراقيين رفيعي المستوى والشخصيات الرفيعة في هذا البلد وبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وضمان أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتوسيع التعاون الاقتصادي.

وتهدف زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي، إلى العاصمة العراقية بغداد، إلى بحث التطورات الإقليمية، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد، ودراسة السبل المشتركة للمساهمة في إرساء الاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا.

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وتشمل برامج قالیباف خلال زيارته إلى العراق، لقاء المسؤولين العراقيين وكبار الشخصيات في هذا البلد، وبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وأمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وتنفيذ الاتفاقيات المشتركة.