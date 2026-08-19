قبل الشراء .. الطماطم بـ20 جنيهًا والبطاطس تتخطى 21 جنيهًا.. أسعار الخضراوات اليوم

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء تحركات جديدة، مع بداية تعاملات 19 أغسطس 2026، وسط انخفاض أسعار عدد من الأصناف الأساسية مقابل ارتفاع أسعار أصناف أخرى، لتتغير خريطة الأسعار داخل الأسواق من جديد.

وتصدّرت الطماطم والبطاطس والفاصوليا الخضراء قائمة الأصناف التي سجلت ارتفاعًا، بينما تراجعت أسعار البصل والفلفل الرومي والباذنجان والخيار والكوسة والليمون، وسط تحركات متفاوتة في أسعار الخضروات الأكثر استهلاكًا، وهو ما يجعل معرفة الأسعار الجديدة مهمة قبل التوجّه إلى الأسواق والشراء اليوم.

أسعار الخضروات التي ارتفعت اليوم

الطماطم: 20 جنيهًا للكيلو، بزيادة 55 قرشًا.

البطاطس: 21.62 جنيه للكيلو، بزيادة 1.15 جنيه.

الفاصوليا الخضراء: 37.55 جنيه للكيلو، بزيادة 2.17 جنيه.

القلقاس: 25.67 جنيه للكيلو، بزيادة 11 قرشًا.

الجزر الأصفر بالعرش: 17.41 جنيه للكيلو، بزيادة 27 قرشًا.

أسعار الخضروات التي انخفضت اليوم

البصل: 13.66 جنيه للكيلو، بتراجع 16 قرشًا.

الفلفل الرومي: 22.80 جنيه للكيلو، بتراجع 1.79 جنيه.

الفلفل الحامي: 24.03 جنيه للكيلو، بتراجع 49 قرشًا.

الباذنجان الرومي: 13.81 جنيه للكيلو، بتراجع 84 قرشًا.

الباذنجان العروس: 16.73 جنيه للكيلو، بتراجع 1.31 جنيه.

الباذنجان الأبيض: 17.05 جنيه للكيلو، بتراجع 65 قرشًا.

الخيار الصوب: 20.85 جنيه للكيلو، بتراجع 63 قرشًا.

الكوسة: 25.46 جنيه للكيلو، بتراجع 36 قرشًا.

الليمون البلدي: 41.37 جنيه للكيلو، بتراجع 65 قرشًا.

البامية: 55 جنيهًا للكيلو، بتراجع 76 قرشًا.

الملوخية: 16.42 جنيه للكيلو، بتراجع 16 قرشًا.

اللفت: 8.57 جنيه للكيلو، بتراجع 44 قرشًا.

الكرنب: 33.87 جنيهًا للواحدة، بتراجع 2.41 جنيه.

القرنبيط: 24.90 جنيهًا للواحدة، بتراجع 98 قرشًا.