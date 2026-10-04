رغم التراجع.. استقرار متوسط سعر الدولار في مصر اليوم 4-10-2026

تفاوتت أسعار الدولار في مصر اليوم، وغلب الانخفاض على معظم تعاملات البنوك، فيما استقر متوسط سعر العملة الأمريكية عند 52.29 جنيه، وهو نفس سعر إغلاق الخميس نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 4 أكتوبر2026، وفقا لتحديثات البنوك.

أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك

انخفض سعر شراء الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) لنحو 52.29 جنيه، وسعر بيع 52.39 جنيه.

وثبت سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي عند 52.27 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

فيما ارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سجل سعر الدولار في بنوك"الأهلي المصري، مصر، البنك التجاري الدولي (CIB)، المصرف العربي، نكست (NXT)، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، التنمية الصناعية ،الكويت الوطني، قناة السويس، المصرف المتحد، إتش إس بي سي، العربي الأفريقي" نفس المستوى عند 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، وشمل ذلك

وتساوى سعر الدولار في بنوك الشركة المصرفية، بيت التمويل الكويتي، قطر الوطني والتعمير والإسكان عند 52.24 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول لنحو 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء الدولار في بنوك أبوظبي التجاري والبركة نحو 52.22 جنيه و52.32 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك العقاري المصري العربي وكريدي أجريكول حوالي 52.20 جنيه للشراء، 52.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا في مصر

سجّل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.22 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.