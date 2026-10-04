منتخب بنين يواجه مشاكل تنظيمية كبيرة خلال زيارته إلى الأرجنتين

يواجه منتخب بنين ، وفقًا للتقارير، مشاكل تنظيمية كبيرة خلال زيارته إلى الأرجنتين، من بينها

رحلة طيران تجارية استغرقت نحو 25 ساعة.

تعرض بعض أفراد الجهاز الفني لمشاكل صحية.

فندق بإمكانيات وتجهيزات متواضعة، وعدم توفر المياه الساخنة وصالة ألعاب رياضية في حالة سيئة، وغياب 3 لاعبين عن البعثة.

ولم تتوقف الأزمة عند الجانب التنظيمي!

هناك أيضًا جدل مالي قوي، بعدما ترددت أنباء عن حصول الاتحاد الأرجنتيني على كامل عائدات المباراة التي تأتي ضمن وداع ليونيل ميسي للمنتخب.

أما « المكافأة » لمنتخب بنين، فهي خوض مباراة أمام ليونيل ميسي في ظهوره الوداعي بقميص الأرجنتين.