أحمد موسى: آلية لمتابعة مخرجات قمة مصر والسودان والصومال وإريتريا

قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن القادة المشاركين في القمة التشاورية الرباعية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال اتفقوا على إنشاء آلية لمتابعة مخرجات القمة، بما يضمن استمرار التنسيق والتشاور بين الدول الأربع خلال الفترة المقبلة.

عقد القمة بشكل دوري

وأوضح أحمد موسى، خلال قراءته للإعلان المشترك الصادر عن القمة، أن الآلية الجديدة لا تقتصر على متابعة ما جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع اليوم، وإنما تستهدف استمرار التنسيق بين الدول الأربع، مع عقد القمة بشكل دوري كلما استدعت الحاجة إلى ذلك.

متابعة تنفيذ مخرجات القمة

وأضاف موسي أن القادة اتفقوا على متابعة تنفيذ مخرجات القمة من خلال الجهات المعنية في الدول الأربع، وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك بشأن الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

استضافة القمة التشاورية

وأشار أحمد موسى إلى أن الإعلان المشترك تضمن كذلك اعراب رؤساء إريتريا والسودان والصومال عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة القمة التشاورية في مدينة العلمين الجديدة.

عقد القمة بصورة دورية

وأكد أن عقد القمة بصورة دورية يمثل تطورًا مهمًا في مستوى التنسيق بين الدول الأربع، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي تواجه منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، والحاجة إلى استمرار التشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.