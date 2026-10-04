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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: قمة مصر والسودان وإريتريا والصومال تؤكد رفض التدخلات الخارجية واحترام سيادة الدول

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بشأن القمة التشاورية الرباعية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال، أكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأربع، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

مستجدات الأوضاع والقضايا الإفريقية 

وأوضح أحمد موسى، خلال عرضه لبيان رئاسة الجمهورية، أن القمة تناولت مستجدات الأوضاع والقضايا الإفريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع تأكيد الرؤساء المشاركين ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية المشتركة.

تسوية النزاعات بالوسائل السلمية

وأضاف أن القادة شددوا على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلى جانب التأكيد على أهمية تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

محاولات للمساس بوحدة الدول

وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض خلال القمة التدخلات الخارجية التي تسهم في إطالة أمد الصراعات وتفاقم المعاناة الإنسانية، مؤكدًا رفض مصر لأي محاولات للمساس بوحدة الدول، باعتبار ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أكد استمرار مصر في دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز قدراتها لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية، وفي مقدمتها مخاطر الإرهاب والتطرف.

وتابع أحمد موسى أن القادة الأربعة تبادلوا الرؤى بشأن مجمل الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز فرص التنمية والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.

كما أكد الرؤساء ضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يدعم الاستقرار ويعزز التعاون بين دول المنطقة.

أحمد موسى القمة التشاورية الرباعية مصر والسودان

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