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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل تعرض رؤية تطوير وإعداد الكوادر البشرية المتخصصة لمواكبة التوسع المتسارع في مصر

ورشة العمل
ورشة العمل
أ ش أ

استعرضت وزارة النقل، رؤية الدولة لتطوير وإعداد الكوادر البشرية المتخصصة اللازمة لمواكبة التوسع المتسارع الذي يشهده قطاع النقل في مصر، بما يتناسب مع حجم المشروعات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في ورشة العمل التي عُقدت تحت عنوان «الاستثمار في رأس المال البشري لمستقبل النقل في مصر: المضي قدما برؤية إنشاء الجامعة الدولية لهندسة وتكنولوجيا النقل المصرية (ENUT)»، باستضافة البنك الدولي، وبحضور سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة.

ومثلت ورشة العمل -وفقا لوزارة النقل اليوم  منصة مهمة لبحث وتعزيز أوجه التعاون مع عدد من المؤسسات الكورية الرائدة، وفي مقدمتها الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، والجامعة الوطنية الكورية للنقل (KNUT)، والجامعة الكورية البحرية وعلوم المحيطات (KMOU)، والسكك الحديدية الوطنية الكورية، وشركة Hyundai Rotem، إلى جانب عدد من شركاء التنمية الدوليين، ومنهم الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM).

وذكرت الوزارة أنه منذ عام 2014، نفذت الدولة المصرية استثمارات ضخمة تجاوزت 2 تريليون جنيه لتطوير وتحديث منظومة النقل، بما يشمل الطرق والسكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي والموانئ والشبكات اللوجستية.

وأضافت أنه مع استمرار التوسع في هذه المنظومة، تولي وزارة النقل اهتمامًا متزايدا بالاستثمار في رأس المال البشري القادر على تخطيط وتصميم وتشغيل وصيانة وإدارة وتطوير منظومات النقل الحديثة، بما يضمن أن يسير الاستثمار في الكوادر البشرية جنبا إلى جنب مع الاستثمار في البنية الأساسية، باعتبار أن بناء الإنسان يمثل عنصرا أساسيا في استدامة وتطوير منظومة النقل.

وتابعت الوزارة أنها في هذا الإطار، تمضي في مشروع إنشاء الجامعة الدولية لهندسة وتكنولوجيا النقل المصرية (ENUT)، كمؤسسة تعليمية متخصصة في مجالات النقل، تجمع بين التعليم الأكاديمي، والتدريب الفني والمهني، والبحث التطبيقي، والابتكار، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفر منصة للتكامل بين الجامعات والصناعة، والمؤسسات المصرية والدولية، والقطاعين العام والخاص، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من المتخصصين القادرين على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع النقل.

وأوضحت وزارة النقل أنه يجري تطوير مشروع الجامعة الدولية لهندسة وتكنولوجيا النقل المصرية (ENUT) بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق الكوري للنمو الأخضر (KGGTF)، وبالتعاون مع الشركاء الأكاديميين والفنيين من الجانب الكوري، مع التركيز على تطوير البرامج والمناهج الأكاديمية المتخصصة، وتعزيز التدريب العملي المرتبط باحتياجات الصناعة، وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، ودعم البحث التطبيقي، ونقل الخبرات والتجارب الكورية والدولية إلى قطاع النقل المصري.

ويستهدف المشروع أن تصبح الجامعة الدولية لهندسة وتكنولوجيا النقل المصرية (ENUT) مركزا إقليميا متميزا للتعليم والتدريب والبحث التطبيقي وبناء القدرات في مجالات النقل والصناعات المرتبطة به، بما يخدم احتياجات مصر ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، ويدعم نقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر في مجال النقل.

وزارة النقل الكوادر البشرية الاستثمار

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