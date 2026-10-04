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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرنا ما تراجعنا.. أحمد موسى: مصر دولة كبيرة وتحافظ على دورها الأفريقي

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر حافظت على دورها التاريخي في القارة الأفريقية، ولم تتراجع عن دعم قضايا الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت وما زالت تتعامل مع قضايا القارة من منطلق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد: «لا، إحنا الدولة الكبيرة، شوفوا مصر».

الحفاظ على أمن الشعوب

وأضاف أن مصر لم تكن يومًا طرفًا يسعى إلى إشعال الصراعات داخل القارة، وإنما كان موقفها قائمًا على دعم الاستقرار والتنمية والحفاظ على أمن الشعوب.

 دعم العمل الأفريقي المشترك

وأوضح أن الدور المصري في أفريقيا يمتد إلى مجالات عديدة، من بينها التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون مع الدول الأفريقية، فضلًا عن المشاركة في المؤتمرات والمفاوضات والجهود الرامية إلى دعم العمل الأفريقي المشترك.

وتابع أحمد موسى أن مصر لم تتحدث في أي وقت أبدًا إلا عن أمن وأمان وسلام وتنمية والأمان وتحقيقه، مؤكدًا أن هذه المبادئ تمثل أساسًا ثابتًا في التحرك المصري تجاه القارة.

وأشار إلى أن مصر كانت حاضرة في مراحل تأسيس العمل الأفريقي، وواصلت القيام بدورها خلال المراحل المختلفة التي مرت بها القارة، قائلًا: «مصر عمرها ما تراجع عن هذا الدور تحت أي ظرف».

وشدد أحمد موسى على أن الدولة المصرية تواصل دعمها للاستقرار والسلام في أفريقيا، معتبرًا أن الحفاظ على هذا الدور جزء من مسئولية مصر تجاه محيطها الأفريقي.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الدول الأفريقية

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