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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس: محمد صلاح أسطورة عالمبة خالدة.. ورسالتي لحسام حسن راجع نفسك

أيمن يونس
أيمن يونس
عمرو مصطفى

تحدث أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن محمد صلاح، قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي السابق ، مشيدًا بما قدمه اللاعب على مدار السنوات الماضية، وأنه أصبح أحد أبرز رموز الكرة المصرية على المستوى العالمي.

  أيمن يونس: محمد صلاح أسطورة خالدة

 

وقال أيمن يونس، في تصريحات تليفزيونية: «محمد صلاح أسطورة خالدة وسفير لمصر في العالم، وهدية ربانية من الصعب تكرارها، مثل ميسي ومارادونا».

وأضاف نجم الزمالك السابق أن محمد صلاح يمثل قيمة كبيرة للكرة المصرية، مشيرًا إلى أن ما حققه اللاعب على المستوى العالمي يجعله نموذجًا استثنائيًا يصعب تكراره.

وتطرق أيمن يونس إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، موجهًا له رسالة بشأن المرحلة المقبلة، قائلًا: «راجع نفسك وراجع الأمانة التي تحملها، وهي منتخب مصر.. ونحن في ظهرك».

وشدد يونس على أهمية دعم الجهاز الفني للمنتخب الوطني، خاصة مع الاستحقاقات المقبلة، مؤكدًا أن الجميع ينتظر رؤية منتخب مصر بصورة قوية وتحقيق طموحات الجماهير المصرية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التعامل مع المرحلة المقبلة بكل تركيز، والعمل من أجل مصلحة منتخب مصر، في ظل الدعم الجماهيري الكبير للفريق الوطني.

أيمن يونس محمد صلاح ميسي حسام حسن منتخب مصر

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