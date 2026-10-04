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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسى: مصر والسودان وإريتريا والصومال ترفض الاعتراف بصوماليا لاند.. وأمن البحر الأحمر مسئولية دوله المشاطئة

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أكد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الإعلان المشترك الصادر عن القمة التشاورية الرباعية بين مصر والسودان وإريتريا والصومال، تضمن موقفًا واضحًا بشأن دعم وحدة الصومال ورفض أي إجراءات تستهدف سيادتها وسلامة أراضيها.

دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال

وأوضح أحمد موسى، خلال قراءته للإعلان المشترك، أن الدول الأربع أكدت دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ورفض أي تدخل أو ممارسة تستهدف وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية.

وأضاف أن الإعلان تضمن رفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى «أرض الصومال»، باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا بسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، مؤكدًا أن موقف الدول الأربع يقوم على دعم الدولة الصومالية وسيادتها الكاملة على أراضيها.

 توفير التمويل الكافي والمستدام

وأشار أحمد موسى إلى أن الإعلان أكد دعم جهود جمهورية الصومال الفيدرالية في مكافحة الإرهاب، وتعزيز مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي الصومالية، إلى جانب دعوة الشركاء الإقليميين والدوليين إلى توفير التمويل الكافي والمستدام لدعم الأمن في الصومال.

مسؤوليات الأمن بصورة منظمة

ولفت إلى أن القادة أكدوا أهمية دعم عملية الانتقال السياسي في الصومال، وتمكين القوات الصومالية من تولي مسؤوليات الأمن بصورة منظمة، بما يعزز قدرة مؤسسات الدولة على حفظ الأمن والاستقرار.

وتابع أحمد موسى أن الإعلان المشترك تضمن تأكيدًا مهمًا بشأن البحر الأحمر، يتمثل في أن سيادة الدول وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة.

وأوضح أن الدول المشاطئة للبحر الأحمر تشمل مصر والسعودية والسودان وجيبوتي والصومال واليمن وإريتريا، مؤكدًا أن أمن البحر الأحمر واستقراره وحرية الملاحة فيه ترتبط بصورة مباشرة بأمن واستقرار هذه الدول.

وشدد أحمد موسى على أهمية ما تضمنه الإعلان من تأكيد وحدة الأهداف والمصير المشترك بين الدول الأربع، باعتبار أن استقرار المنطقة يتطلب تنسيقًا مستمرًا وتعاونًا بين الدول المعنية بأمن القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

أحمد موسى الصومال جمهورية الصومال

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