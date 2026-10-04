دوري الأمم الأوروبية.. منتخب سويسرا يعزز صدارته لمجموعته بالفوزٍ على سلوفينيا

حقق منتخب سويسرا فوزاً ثميناً على منتخب سلوفينيا 2-1، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى (المستوى الثاني) ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل كل من إيريك يانتسا (خطأ في مرمى منتخب بلاده في الدقيقة 10) ودان ندوي (38) هدفي سويسرا، فيما جاء هدف سلوفينيا في الدقيقة الثانية من المواجهة بواسطة جان فيبوتنيك.

وفي مباراة أخرى لحساب ذات المجموعة، فاز منتخب اسكتلندا على منتخب مقدونيا الشمالية 2-صفر.

ويحتل منتخب سويسرا صدارة المجموعة بـ9 نقاط فيما يملك كل من سلوفينيا واسكتلندا 4 نقاط وبقي منتخب مقدونيا الشمالية دون نقاط