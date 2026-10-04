بينها ناقلة نفط.. تصادم 3 سفن قبالة سواحل النرويج

اصطدمت ثلاث سفن، بينها سفينتي شحن وناقلة نفط، قبالة سواحل مدينة أوليسوند النرويجية، دون وقوع إصابات، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية «NRK».

وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن السفن الثلاث كانت تتحرك وقت وقوع التصادم، حيث كانت اثنتان منها تبحران شمالًا، بينما كانت الثالثة تتجه جنوبًا، وتتراوح أطوال السفن بين نحو 80 و147 مترًا.

وأفادت فرق الإنقاذ بأن إحدى السفن تعرضت لأضرار تسببت في تسرب المياه إلى هيكلها، إلا أن أفراد طاقمها تمكنوا من السيطرة على الوضع، دون الحاجة إلى إجلاء أي منهم.

ووصلت سفينتان إلى الميناء بوسائلهما الذاتية، بينما بقيت السفينة الثالثة راسية في منطقة آمنة قبالة أوليسوند، قبل أن تعلن فرق الإنقاذ انتهاء العملية عقب تأمين السفن الثلاث.

وأكدت الشرطة تعرض السفن لأضرار مادية، دون تسجيل إصابات بشرية أو أضرار بيئية حتى الآن.

فيما بدأت السلطات التحقيق في ملابسات الحادث، من خلال الاستماع إلى أفراد الطواقم وفحص بيانات تتبع حركة السفن لإعادة بناء مساراتها قبيل التصادم.

ولم تتحدد حتى الآن الأسباب الدقيقة وراء الحادث.