شراكة أوسع بين مصر والكاميرون.. تشاورات لإطلاق خط جوي مباشر بين القاهرة وياوندي

أجرى وفد من سلطة الطيران المدني زيارة إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، أسفرت عن التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم بين سلطتي الطيران المدني في البلدين، إلى جانب بحث تدشين خط جوي مباشر بين القاهرة وياوندي، بما يدعم حركة النقل الجوي ويفتح مجالات أوسع للتعاون بين الجانبين.

يأتي ذلك ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية، وتوسيع مجالات العمل المشترك.

وتأتي الزيارة استكمالا للتنسيقات التي جرت خلال فعاليات أسبوع الطيران لأفريقيا والمحيط الهندي، الذي استضافته القاهرة في يوليو الماضي، والمباحثات التي بدأت خلال زيارة السيدةPaule ASSOUMOU KOKI رئيسة سلطة الطيران المدني الكاميرونية إلى مصر.

وشملت اللقاءات بحث أولويات الجانب الكاميروني واحتياجاته في عدد من المجالات، من بينها سلامة الطيران، وصلاحية الطائرات وصيانتها، وعمليات الطيران، والملاحة الجوية، والمطارات، وتراخيص الطيارين وأطقم الطائرات والعاملين في مجال الطيران، إلى جانب التشريعات واللوائح، والبحث والإنقاذ، وإدارة الأزمات والطوارئ، وأمن الطيران.

كما تناولت المباحثات سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير القدرات الفنية والبشرية، من خلال إيفاد خبراء مصريين إلى الكاميرون، واستقبال كوادر كاميرونية للتدريب في مصر، وفقا للاحتياجات التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.

وشارك في الاجتماعات من الجانب المصري الملاح سامح محمد فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني والمهندس محمد كمال المطيري، مدير عام التفتيش الفني، والسيدة رانيا حماد، مدير عام المكتب الفني، بحضور السفيرة مروة حجازي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى الكاميرون، والسيد أحمد الصاوي، القنصل المصري.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الدولة المصرية تواصل توسيع شراكاتها مع الدول الأفريقية في مجالات الطيران المدني، من خلال تبادل الخبرات ودعم برامج التدريب وبناء القدرات، بما يعزز كفاءة منظومات الطيران ويدعم فرص الربط الجوي، مؤكدا أهمية البناء على ما تم التوصل إليه مع الجانب الكاميروني لتحقيق نتائج عملية تخدم المصالح المشتركة.

وأسفرت الزيارة عن التوقيع بالأحرف الأولى على مذكرة تفاهم للتعاون بين سلطتي الطيران المدني في البلدين، بما يمهد لاستكمال الإجراءات اللازمة ووضع برامج تنفيذية تستجيب للأولويات الفنية التي حددها الجانبان.

وفي سياق متصل، بحث الجانبان دراسة تدشين خط جوي مباشر بين القاهرة وياوندي، إلى جانب الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير المطارات الكاميرونية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز حركة النقل الجوي ويدعم فرص التبادل التجاري والسياحي.

ومن جانبه، أكد الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، حرص قطاع الطيران المدنى على تفعيل مجالات التعاون التي تضمنتها مذكرة التفاهم، وتقديم الدعم الفني والتدريبي للجانب الكاميروني، بما يتوافق مع احتياجاته وأولوياته، مشيرًا إلى أهمية الانتقال إلى وضع برامج تنفيذية محددة خلال المرحلة المقبلة.

كما أعرب الملاح سامح فوزي عن تقديره للجانب الكاميروني، وللسيدة/Paule ASSOUMOU KOKI وفريق العمل بسلطة الطيران المدني الكاميروني، على حفاوة الاستقبال وحسن التنسيق، موجهًا الشكر إلى السفيرة مروة حجازي والسيد أحمد الصاوي على جهودهما في دعم أعمال الزيارة ومتابعة التنسيق بين الجانبين.

ومن جانبها، أعربت السيدة/Paule ASSOUMOU KOKI رئيسة سلطة الطيران المدني الكاميرونية، ، عن تقديرها للتعاون مع الجانب المصري، مؤكدة أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التدريب والتأهيل والدعم الفني، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر وتطوير قدرات قطاع الطيران المدني الكاميروني.