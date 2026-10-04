مطار القاهرة يحقق نموًا بنسبة 7% في أعداد الركاب والرحلات خلال سبتمبر

سجل مطار القاهرة الدولي ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الركاب والرحلات الجوية خلال شهر سبتمبر 2026، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وفقًا للبيانات والإحصائيات التشغيلية للمطار.

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي أعداد الركاب خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2026 إلى 2 مليون و875 ألفًا و589 راكبًا، مقابل 2 مليون و703 آلاف و896 راكبًا خلال سبتمبر 2025، بزيادة بلغت 7%.

وارتفع إجمالي عدد الرحلات الجوية إلى 20 ألفًا و478 رحلة خلال سبتمبر 2026، مقارنة بـ 19 ألفًا و106 رحلات خلال سبتمبر 2025، بزيادة بلغت 7%.

من جانبه، أكد المحاسب مجدي إسحق – رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن هذه المؤشرات تعكس استمرار معدلات النمو في حركة التشغيل بمطار القاهرة الدولي، مشيدًا بالجهود المتواصلة التي تبذلها قطاعات وإدارات الشركة لضمان انتظام التشغيل وتقديم خدمات متميزة للمسافرين.

وأشار إلى أن الشركة تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الخدمات والإمكانات التشغيلية، بما يواكب الزيادة المستمرة في حركة الركاب والرحلات، ويعزز من كفاءة مطار القاهرة الدولي وقدرته على التعامل مع معدلات التشغيل المتزايدة.

