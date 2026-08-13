أسعار الخضروات اليوم الخميس 13 أغسطس 2026.. ارتفاع الطماطم والليمون وتراجع البطاطس

شهدت أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، تحركات متباينة، مع ارتفاع أسعار عدد من الأصناف الأساسية، وفي مقدمتها الطماطم والبصل والليمون والفلفل والباذنجان، بينما تراجعت أسعار أصناف أخرى، أبرزها الفاصوليا الخضراء والبطاطس والكوسة والقلقاس.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التغيرات اليومية في أسعار الخضروات بالأسواق، وفقًا لمستويات العرض والطلب وحركة التداول.

ارتفاع أسعار الخضروات

ارتفع سعر الطماطم بقيمة 1.32 جنيه للكيلو، ليسجل نحو 20.63 جنيه، بينما زاد سعر البصل 0.89 جنيه، ليصل إلى 14.55 جنيه للكيلو.

وسجل الليمون البلدي أكبر ارتفاع بين الأصناف الواردة في البيانات، بعدما زاد سعره بنحو 5.31 جنيه، ليصل إلى 46.21 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر الفلفل الرومي بنحو 2.92 جنيه، ليسجل 27.37 جنيه للكيلو، بينما زاد سعر الفلفل الحامي 1.78 جنيه، ليصل إلى 25.74 جنيه.

أسعار الباذنجان والخيار

وشهدت أسعار الباذنجان تحركات صعودية، حيث ارتفع سعر الباذنجان الرومي بنحو 1.74 جنيه، ليسجل 16.82 جنيه للكيلو.

وزاد سعر باذنجان العروس بنحو 1.27 جنيه، ليصل إلى 19.11 جنيه للكيلو، بينما ارتفع سعر الباذنجان الأبيض بنحو 0.67 جنيه إلى 17.78 جنيه.

كما صعد سعر الخيار الصوب بنحو 2.12 جنيه، ليسجل 22.69 جنيه للكيلو.

ارتفاع الملوخية والجزر

وسجلت الملوخية ارتفاعًا بنحو 1.55 جنيه، لتصل إلى 17.72 جنيه للكيلو، بينما زاد سعر الجزر الأصفر بنحو 1.24 جنيه، ليسجل 23.42 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر البطاطا بقيمة 1.02 جنيه، ليصل إلى 15.98 جنيه للكيلو، وصعد البنجر بنحو 0.62 جنيه، ليسجل 21.39 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار الخضروات

وفي المقابل، تراجعت أسعار عدد من الأصناف، حيث انخفض سعر الفاصوليا الخضراء بنحو 3.78 جنيه للكيلو، لتسجل 33.76 جنيه.

كما تراجع سعر البامية بنحو 1.46 جنيه، ليسجل 53.73 جنيه للكيلو، وانخفض سعر البطاطس بنحو 0.59 جنيه، ليصل إلى 19.60 جنيه.

وتراجع سعر الكوسة بنحو 0.22 جنيه، ليسجل 25.64 جنيه للكيلو، بينما انخفض سعر القلقاس بنحو 0.15 جنيه، إلى 25.59 جنيه.

كما تراجع سعر الجزر الأصفر بالعرش بنحو 0.61 جنيه، ليسجل 16.63 جنيه للكيلو.

أسعار الخضروات اليوم في الأسواق

وتعكس حركة الأسعار اليوم استمرار التباين بين أصناف الخضروات، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية مقابل انخفاض أصناف أخرى، بينما سجلت بعض الأصناف تحركات محدودة.

وتختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر بحسب مستويات العرض والطلب وتكاليف النقل والتداول، لذلك قد تختلف الأسعار الفعلية للمستهلك عن متوسطات الأسعار المعلنة.