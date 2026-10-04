قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يوجه بفحص شامل لإجراءات تأمين الطيران المدني الأجنبي بعد حادث «فلاي دبي»
أوكرانيا وألمانيا توقعان اتفاقيات دفاعية تشمل آلاف الصواريخ
سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر... وصل لكام؟
أحمد موسى يكشف أبرز رسائل «إعلان العلمين».. دعم وحدة السودان والصومال وإريتريا ورفض التدخلات الخارجية
مفاجأة لطلاب الطب البيطري.. 5 سنوات دراسة وسنة امتياز براتب بدلًا من المصاريف
ما حكم تقبيل وجه المتوفى بعد تكفينه؟.. أمين الإفتاء يوضح
توتنهام يستهدف مهاجم كلوب بروج لتعزيز هجومه.. ومرموش في الصورة
إعلان العلمين..قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال يقررون إنشاء آلية لمتابعة مخرجات القمة التشاورية المقرر عقدها بشكل دوري
دار الإفتاء: إلقاء بقايا الطعام في القمامة حرام شرعًا
أحمد موسى: أزمة سد النهضة كان ممكن تنتهي في 2015 «لو كان عندهم إرادة سياسية»
استقالة وزير النفط الإيراني من منصبه
أحمد موسى: لا يجوز اتخاذ إجراءات تضر بدول المصب لنهر النيل.. ولازم يكون فيه تشاور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دعم وحدة السودان والصومال وأمن النيل.. أبرز مخرجات القمة الرباعية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

بناء على الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إلى الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، والرئيس حسن شیخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان.

-اجتمع الرؤساء في قمة رباعية اليوم ٤ أكتوبر ٢٠٢٦، في مدينة العلمين الجديدة، أجروا خلالها مشاورات أخوية مكثفة بشأن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وسبل تعزيز التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي فيما بين الدول الأربع، وتعزيز التشاور والتنسيق فيما بينها. 


- تناولت القمة ضرورة الالتزام بالمبادئ والركائز الأساسية للقانون الدولي باعتبارها الأساس الذي يستند إليه الاستقرار والتعاون الإقليميين، خاصة احترام السيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة، وإعلاء قيم حسن الجوار، ورفض التدخلات في الشئون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات.


- تم بحث تنسيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، وخلق مناخ موات للتنمية المشتركة والمستدامة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يساعد على تحقيق التكامل والترابط الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز الروابط بين شعوب كافة الدول المشاركة، أخذاً في الاعتبار وحدة الأهداف والمصير المشترك.


- تطرقت القمة وتوافقت رؤى القادة المشاركين بشأن المسائل التالية:

أ- دعم وحدة جمهورية السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض إنشاء أي كيانات موازية، وتشجيع استئناف العملية السياسية بملكية وقيادة سودانية، ودعم المؤسسات الوطنية، إضافة إلى الرفض الكامل لأي دعم للمرتزقة.


ب- دعم وحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي تدخل أو اجراءات تستهدف وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية كما ترفض أي اعتراف أو دعم لما يسمى بأرض الصومال باعتبار أن ذلك يعتبر مساسا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.


ج- دعم جهود جمهورية الصومال الفيدرالية في مكافحة الإرهاب، وتمكين مؤسسات الدولة من بسط سيطرتها على كامل أراضيها، ودعوة الشركاء الإقليميين والدوليين لتوفير تمويل كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)، بما يدعم عملية الانتقال الأمني في الصومال ويمكّن البعثة من تنفيذ ولايتها دعماً للنقل المنظم لمسؤوليات الأمن إلى القوات الصومالية. 


د- التأكيد على مبدأ حرية الملاحة وأن حوكمة البحر الأحمر مسئولية حصرية للدول المشاطئة.


ه- التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي في الأنهار العابرة للحدود، ومنها نهر النيل، لاسيما مبدأ عدم الإضرار، ووجوب التعاون من خلال الإخطار المسبق والتشاور والتوافق، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل.


ز- الاستمرار في مزيد من تعزيز التشاور والتنسيق ما بين الدول الأربع وباقي الدول الأفريقية الشقيقة. 


٥- اتفق القادة على انشاء آلية لمتابعة مخرجات هذه القمة التشاورية والتي سيتم عقدها بشكل دوري وكلما استدعى الأمر لتعزيز التشاور والتنسيق فيما بينهم.


٦- أعرب السادة رؤساء كل من إريتريا والسودان والصومال عن خالص الشكر والتقدير لاستضافة هذه القمة  التشاورية.
 

السيسي إريتريا الصومال البرهان السودان قمة رباعية العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الشناوي وشوبير

عموتة يفاجئ الشناوي وشوبير.. قرار جديد بشأن حراسة مرمى الأهلي

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

الجلطات

قبل فوات الأوان.. جمال شعبان يوجه 10 وصايا لحماية نفسك من الجلطات

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

بعد فتح باب التقديم.. ننشر البرامج المتاحة وشروط الالتحاق بـ رواق الأزهر للقرآن الكريم 2026 | تفاصيل

ندوة "العقيدة الإسلامية ركيزة أصيلة"

ذكرى انتصارات أكتوبر.. البحوث الإسلامية يعقد ندوة "العقيدة الإسلامية ركيزة أصيلة" بالعربش

الشيخ خالد الجندى

خالد الجندي: الصحابة اختلفوا مع النبي سياسيًا والتزاموا بقراراته

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

المزيد