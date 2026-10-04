منتخب الصالات يتفوق على زامبيا 7-2 في الودية الأولى

فاز منتخب مصر لكرة القدم داخل الصالات، الذي يتولى إدارته الفنية، نادر رشاد، على منتخب زامبيا بنتيجة 7-2، في المباراة الودية الأولى التي جمعت بينهما اليوم الأحد، في المركز الأولمبي بالمعادي، ضمن استعدادات الفراعنة للاستحقاقات المقبلة.

وتألق محمد طلعت خلال اللقاء، وسجل 3 أهداف "هاتريك"، بينما أحرز إبراهيم السيد هدفين، وأضاف عبد الرحمن سيد هدفًا، واختتم أحمد فكري أهداف منتخب مصر في المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر، منتخب زامبيا، في المباراة الودية الثانية، يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، في تمام الساعة السادسة مساءً، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتأتى مواجهتا زامبيا، ضمن البرنامج الإعدادي لمنتخب مصر لكرة القدم داخل الصالات؛ استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل الصالات بالمغرب، المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر.

يذكر أن النسخة الحالية من البطولة تقام وفق النظام الجديد للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتُعد بطولة قارية مستقلة وغير مؤهلة إلى كأس العالم لكرة الصالات.