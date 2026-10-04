كشف وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موعد انتظام اللاعبين الدوليين في تدريبات الفريق، استعدادًا لاستئناف المنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

تعرف على موعد انتظام الدوليين في تدريبات الأهلي

وقال مدير الكرة إن لاعبي الفريق المنضمين إلى صفوف المنتخب الوطني الأول سينتظمون في التدريبات يوم 6 أكتوبر الجاري، عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخب.

وأوضح أن الجزائري منصف بقرار، لاعب الفريق، سينضم إلى التدريبات يوم 8 أكتوبر، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، عقب الراحة التي حصل عليها الفريق أمس، بعد خوض مباراة مصر المقاصة الودية.

ويستعد الأهلي لعودة المنافسات الرسمية، حيث يواجه فريق بترول أسيوط يوم 7 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.