أكون أو لا أكون.. فرج عامر يكشف مهمة حمزة عبد الكريم أمام الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن أهمية مباراة الأهلي وبرشلونة المرتقبة ضمن منافسات كأس خوان جامبر، مشيرًا إلى أن المواجهة تمثل اختبارًا مهمًا للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي السابق وبرشلونة الحالي.

وقال فرج عامر عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «حمزة عبد الكريم ناشئ الأهلي ولاعب برشلونة الحالي مطلوب منه يلعب مباراة عمره اليوم أمام الأهلي، حمزة عبد الكريم اليوم هو يوم الحسم له، إما الانتقال للفريق الأول لبرشلونة أو البقاء في الفريق الثاني».

وتأتي تصريحات فرج عامر بالتزامن مع المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبرشلونة، والتي تقام اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات كأس خوان جامبر. وتؤكد تقارير حديثة أن حمزة عبد الكريم يحظى باهتمام كبير قبل اللقاء، بعدما ظهر بشكل لافت مع الفريق الكتالوني خلال فترة الإعداد.

وأضاف عامر متحدثًا عن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي: «في نفس الوقت حسين عموتة هيلعب علشان يزرع الثقة في قلوب جماهير الأهلي، وكل لاعبي الأهلي سوف يلعبوا من أجل تثبيت أقدامهم في الفريق الأول، مباراة ودية ولكن مثيرة».

الأهلي يواجه برشلونة في كأس خوان جامبر

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة تاريخية أمام برشلونة على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة مع وجود حمزة عبد الكريم ضمن صفوف الفريق الكتالوني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما تقام في الثامنة مساءً بتوقيت إسبانيا، وفقًا للمواعيد المعلنة للمواجهة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى برشلونة استعدادًا للمباراة، فيما وضع الحسين عموتة اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق، وعقد محاضرة فنية للاعبين قبل المواجهة لشرح الجوانب الفنية والخططية المطلوبة.

وتحظى مشاركة حمزة عبد الكريم باهتمام خاص، باعتبار أن المواجهة تجمعه بناديه السابق الأهلي، بعد انتقاله إلى برشلونة، ما يضيف طابعًا استثنائيًا إلى المباراة المرتقبة بين الفريقين.