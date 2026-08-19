ياسر ريان: الأهلي سيلعب بحذر أمام برشلونة.. و«داري» الأفضل بين مدافعي الأحمر والإصابات عطلته

تحدث ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، عن استعدادات المارد الأحمر لخوض الموسم الجديد 2026-2027.

وقال ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "مباراة الأهلي أمام برشلونة ستكون حدث كبير جدا ومباراة هامة للغاية للأحمر قبل انطلاق الموسم الجديد".

وأضاف: "الأهلي سيلعب المباراة بصورة دفاعية وبحذر أمام برشلونة خاصًة وإنها المباراة الأخيرة للفريقين قبل انطلاق الموسم الجديد وعموتة يجيد اللعب بالطريقة الدفاعية".

وتابع ريان: "الكرة الإسبانية تتميز بالسرعة، وفريق برشلونة طريقة لعبه مميزة للغاية ويعتمد على السرعة وهذا كان واضح في منتخب إسبانيا ببطولة كأس العالم والتتويج باللقب ولكن الأهلي سيستفاد من الاحتكاك بفريق بحجم برشلونة".

وواصل: "الأهلي سيعتمد على التشكيل الأساسي من أجل تجربة جميع اللاعبين، وعموتة مقتنع بأفشة وسيعتمد عليه في مباريات الفريق خلال الموسم الجديد ولكن ليس بشكل أساسي".

وشدد نجم الأهلي السابق: "رضا سليم لاعب جيد ولا خلاف على إمكانياته وأشرف داري لو يشارك بشكل مستمر سيكون أساسي في تشكيل الأحمر لأنه الأفضل بين كل مدافعي الفريق".

واختتم: "من الصعب أن يعتمد عموتة على تشكيل مكون من الصفقات الجديدة والاعتماد سيكون أكثر على اللاعبين المتواجدين منذ الموسم الماضي، وسيتم الاعتماد على اسم أو اتنين بالكثير".