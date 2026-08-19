إعلامي: سيناريو وسام أبوعلي لن يتكرّر مع إمام عاشور.. والأهلي مُتمسك بموقفه

أكد الإعلامي كريم رمزي أن موقف النادي الأهلي من رحيل إمام عاشور واضح، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة الحمراء سبق وأعلنت رفضها مناقشة أي عروض لضم لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال كريم رمزي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن تمسك نادي قونيا سبور التركي بالتعاقد مع إمام عاشور أمر منطقي في ظل قيمة اللاعب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن العرض المقدم لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب ولا يمثل إغراءً للأهلي للتراجع عن قراره.

وأوضح رمزي أن برنامجه تواصل قبل يومين مع مسؤولي قونيا سبور، الذين أكدوا أنهم سيقدمون عرضًا جديدًا إلى الأهلي، وهو ما حدث بالفعل، قبل أن يتم التواصل معهم مجددًا لمعرفة موقفهم الحالي، ليؤكدوا عدم نيتهم إرسال عرض آخر وإغلاق ملف التفاوض بشأن اللاعب.

وأشار الإعلامي إلى أن محاولات الضغط الإعلامي التي يقوم بها آدم وطني على الأهلي، اعتقادًا منه بإمكانية تكرار سيناريو وسام أبو علي، لن تكون منطقية في حالة إمام عاشور، خاصة أن العرض المقدم للأهلي أقل بكثير من قيمة اللاعب.

وأضاف أن موافقة الأهلي على رحيل إمام عاشور قد تفتح الباب أمام لاعبين آخرين للمطالبة بالرحيل، وهو ما يجعل التراجع عن قرار النادي أمرًا صعبًا.

وعن موقف إمام عاشور، وجّه كريم رمزي نصيحة للاعب بضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سواء قام بتمديد عقده مع الأهلي أم لا، فإنه يمتلك موسمين يمكنه خلالهما تقديم أفضل مستوياته، وبعدها يمكنه اتخاذ قراره بشأن مستقبله.

واختتم رمزي حديثه بالتأكيد على أن من الطبيعي أن تجذب العروض الأوروبية أو الخليجية اللاعبين من الناحية المادية، معتبرًا أن ذلك أمر إنساني، لكنه شدد على أهمية الالتزام بالعقود الموقعة، قائلًا إن «العقد شريعة المتعاقدين»، وأن الالتزام يظل الطريق الصحيح في التعامل بين الأندية واللاعبين.