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الأهلي يواجه برشلونة في ليلة تاريخية بكأس خوان جامبر في الكامب نو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يواجه برشلونة في ليلة تاريخية بكأس خوان جامبر في الكامب نو

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والأوروبية إلى ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة المواجهة التاريخية التي تجمع بين الأهلي وبرشلونة الإسباني، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة أنها تجمع بين الأهلي بطل أفريقيا وبرشلونة أحد أكبر أندية كرة القدم في العالم، في مواجهة تمثل اختبارًا قويًا للفريق الأحمر قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

الأهلي يخوض مواجهة تاريخية أمام برشلونة

ويدخل الأهلي مواجهة برشلونة وسط رغبة في تحقيق أكبر استفادة فنية من اللقاء، خاصة أن المباراة تأتي ضمن تحضيرات الفريق لانطلاق الموسم الجديد.

وتمثل المواجهة محطة تاريخية للأهلي، بعدما أصبح أول نادٍ مصري وأفريقي يشارك في بطولة كأس خوان جامبر، التي ينظمها برشلونة سنويًا قبل بداية الموسم الكروي.

وتأتي مشاركة الأهلي في البطولة في إطار الحضور الدولي المتزايد للنادي، خاصة مع مشاركاته في عدد من المحافل الكبرى ومواجهاته أمام أندية أوروبية بارزة خلال السنوات الماضية.

برشلونة يظهر أمام جماهيره في كامب نو

وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة لبرشلونة، كونها تمثل الظهور المرتقب للفريق أمام جماهيره على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» بعد إعادة افتتاحه، استعدادًا لانطلاق موسم 2026-2027.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، بعدما أعلن برشلونة بيع نحو 35 ألف تذكرة للمواجهة، وسط اهتمام واضح من جماهير النادي الكتالوني والجماهير المصرية بمتابعة اللقاء.

ومن المنتظر أن يستقبل ملعب كامب نو نحو 62 ألف متفرج خلال المباراة، في ظل استمرار أعمال التطوير وعدم وصول الملعب إلى سعته النهائية التي تصل إلى 105 آلاف مقعد.

وتسعى إدارة برشلونة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للملعب تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، مع استمرار مراحل التطوير وافتتاح أجزاء جديدة من المدرجات.

وتعد مواجهة برشلونة فرصة مهمة أمام الجهاز الفني للأهلي لاختبار قدرات اللاعبين أمام منافس يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الأوروبي والعالمي، خاصة قبل الدخول في المنافسات الرسمية للموسم الجديد.

كما تمثل المباراة تجربة استثنائية للاعبي الأهلي، في ظل اللعب على ملعب برشلونة وأمام جماهيره، ضمن واحدة من أبرز مباريات الفريق الأحمر خلال فترة الإعداد.

وتحمل بطولة كأس خوان جامبر اسم جوان جامبر، أحد مؤسسي نادي برشلونة وأبرز الشخصيات في تاريخه، وتقام سنويًا بمشاركة الفريق الكتالوني وأحد الأندية المدعوة لمواجهته قبل انطلاق الموسم الجديد.
 

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