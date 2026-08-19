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مساعد وزير الخارجية: بعثة رعاية المصالح المصرية قدمت الدعم للبحارين خلال احتجازهما بإيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مساعد وزير الخارجية: بعثة رعاية المصالح المصرية قدمت الدعم للبحارين خلال احتجازهما بإيران

إيران
إيران
البهى عمرو

قال السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن جهود وزارة الخارجية المصرية نجحت في الإفراج عن آخر بحارين مصريين كانا محتجزين على متن السفينة الأجنبية «ريم البحار» في إيران، موضحًا أن البحارين عماد محمد سلطان وعبد الله شمس الدين عطية غادرا إيران صباحًا، وهما في طريق عودتهما إلى مصر، ومن المتوقع وصولهما فجر الأربعاء.

جهود دبلوماسية لإنهاء الأزمة


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، السفينة كانت قد احتُجزت في نهاية يناير الماضي، وكان على متنها 4 بحارة مصريين إلى جانب بحارة من جنسيات أخرى، مشيرًا إلى نجاح جهود وزارة الخارجية في فبراير في الإفراج عن اثنين منهم وتأمين عودتهما إلى مصر، قبل أن تتكلل الجهود بالإفراج عن البحارين المتبقيين.

اتصالات رفيعة المستوى مع إيران

 

وأضاف أن الإفراج عن البحارين جاء بفضل الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والاتصالات رفيعة المستوى التي أجراها وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، مع السلطات الإيرانية، إلى جانب جهود بعثة رعاية المصالح المصرية في إيران.

وأكد أن البحارين لم تُطبق عليهما أي غرامات أو عقوبات، مشيرًا، إلى أن ذلك يمثل إنجازًا للدبلوماسية المصرية وحرصها على رعاية المصريين الموجودين في الخارج وتقديم الدعم لهم في مختلف الظروف.

متابعة أوضاع المحتجزين ورعاية أسرهم

وأشار السفير حداد الجوهري إلى أن السلطات الإيرانية أخطرت بعثة رعاية المصالح المصرية في إيران باحتجاز السفينة، لافتًا إلى أن البعثة أوفدت مهمة قنصلية إلى السفينة في ميناء بندر عباس، والتقى القنصل المصري في طهران بالبحارين وقدم لهما الدعم والرعاية.

وأوضح أن وزارة الخارجية حرصت كذلك على تقديم الدعم النفسي لأسر البحارين المحتجزين، مشيرًا إلى أنه التقى الأسر أكثر من مرة لإطلاعهم على تطورات المفاوضات والجهود التي تبذلها الوزارة، قبل أن تُكلل هذه الجهود بالإفراج عنهما وبدء رحلة عودتهما إلى مصر.

الخارجية وزارة الخارجية إيران

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