بعد وفاة فتاة بالمنوفية.. تحذيرات من مخاطر الأدوية دون إشراف طبي

حذرت تحذيرات طبية متكررة من خطورة تناول الأدوية، خاصة المضادات الحيوية والحقن، دون الرجوع إلى الطبيب، في ظل إمكانية تسبب بعض العقاقير في مضاعفات صحية خطيرة لدى بعض المرضى.

وجدد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، التحذير من الاستخدام العشوائي للأدوية، مستشهدًا بواقعة وفاة فتاة في المنوفية عقب تلقيها حقنة دون إشراف طبي وإجراء اختبار حساسية.

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من خطورة تناول الأدوية أو الحصول على الحقن دون استشارة وإشراف طبي، مؤكدًا أن الاستخدام العشوائي لبعض العقاقير قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تهدد حياة المريض.

اختبار الحساسية قبل بعض الحقن

وأوضح جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن هناك أنواعًا من الحقن تستلزم إجراء اختبار حساسية قبل إعطائها للمريض، لتجنب حدوث رد فعل تحسسي أو مضاعفات خطيرة.

وأشار إلى واقعة وفاة فتاة في محافظة المنوفية عقب حصولها على حقنة من أحد المضادات الحيوية دون إجراء اختبار حساسية أو وجود إشراف طبي، موضحًا أنها تعرضت لمضاعفات صحية بعد تلقي الحقنة، ولم تحصل على الإسعاف بالسرعة الكافية، ما أدى إلى وفاتها.

المضادات الحيوية ليست للاستخدام العشوائي

وشدد العميد السابق لمعهد القلب القومي على ضرورة عدم تناول المضادات الحيوية أو أي أدوية دون الرجوع إلى الطبيب، لافتًا إلى أن بعض الأدوية قد تسبب مضاعفات خطيرة إذا تم استخدامها بطريقة غير صحيحة أو دون معرفة التاريخ المرضي للمريض.

وأكد جمال شعبان أنه يحذر باستمرار من الحصول على الأدوية دون استشارة طبية، مشيرًا إلى أن التعامل مع العقاقير بشكل عشوائي قد تكون له عواقب خطيرة تصل إلى فقدان الحياة.