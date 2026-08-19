قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاز على ريال مدريد.. سجل مواجهات الأهلي ضد فرق إسبانيا قبل لقاء برشلونة
الأهلي في ضيافة برشلونة.. ليلة تاريخية على مسرح «كامب نو».. تفاصيل مهمة
روسيا تعلن إستهداف صهاريج تخزين وقود ومواد تشحيم للجيش الأوكراني في ميناء تشورنومورسك
بعد تكليفه من الإمام الأكبر.. أول قرارات رئيس جامعة الأزهر الجديد بعد توليه المنصب
طقس اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورطوبة خانقة تسيطر على البلاد
3 مباريات ودية جمعت الأهلي وبرشلونة قبل صدام كأس خوان جامبر
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19 أغسطس.. اعرف عيار 21 بكام
ملابس وأحذية.. أهلاً مدارس يستعد للانطلاق بتخفيضات تصل إلى 25%
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر
كريم سامي يستقبل عزاء والدته بمسجد الرحمن الرحيم.. اليوم
رئيس البرلمان الإيراني عن زيارته للعراق: سنتخذ خطوات عملية ومهمة لترسيخ الأمن الذاتي والمشترك
دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ملابس وأحذية.. أهلاً مدارس يستعد للانطلاق بتخفيضات تصل إلى 25%

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تستعد الغرفة التجارية بالجيزة لانطلاق معرض «أهلاً مدارس» يوم 25 أغسطس، بالتزامن مع استمرار الأوكازيون الصيفي، في إطار جهود توفير المستلزمات المدرسية والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

تخفيضات تصل إلى 25% على المستلزمات المدرسية

معارض أهلا مدارس 2026.. موعد الافتتاح وأبرز السلع والتخفيضات

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن معرض «أهلاً مدارس» يستهدف توفير احتياجات الطلاب والأسر بأسعار مناسبة، موضحًا أن نسب التخفيضات تتراوح بين 15 و25% وفقًا لنوع السلعة.

وأضاف الشاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، مقدمة برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المعارض توفر المستلزمات المدرسية، إلى جانب الأحذية والملابس وبعض الاحتياجات الغذائية، مشيرًا إلى تنظيم المعارض على مستوى الجمهورية والتوسع في إقامتها داخل المراكز والأقسام بمحافظة الجيزة.

محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلا مدارس

تجهيزات مجانية للتجار والمستوردين

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن الغرف التجارية تتولى تجهيز أماكن إقامة المعارض، بما يشمل توفير الخيام والتكييفات والأرضيات، إلى جانب خدمات الأمن والنظافة.

وأشار إلى أن المساحات داخل المعارض يتم توفيرها للتجار والمستوردين مجانًا، وهو ما يساهم في خفض جزء من تكاليف التشغيل، ويدعم إمكانية تقديم السلع للمستهلكين بأسعار أكثر تنافسية.

معرض أهلا مدارس

رقابة على الأسعار وجودة المنتجات

ولفت الشاهد إلى أن جهاز حماية المستهلك يشارك في متابعة جودة المنتجات والتأكد من صلاحيتها، بالتوازي مع التزام التجار بأحكام قانون حماية المستهلك.

وأكد أن الغرفة التجارية تتابع حركة الأسعار في الأسواق، وتقارنها بالأسعار المعروضة داخل المعارض، بهدف التأكد من انعكاس التخفيضات على المستهلكين بصورة فعلية.

انطلاق المعرض 25 أغسطس

ومن المقرر أن ينطلق معرض «أهلاً مدارس» يوم 25 أغسطس ويستمر لمدة شهر، مع إتاحة أكثر من جهة لبيع المنتجات نفسها داخل المعارض، بما يعزز المنافسة بين التجار ويمنح المستهلك فرصة أكبر للمقارنة واختيار الأنسب من حيث السعر والجودة.

معرض «أهلاً مدارس» حماية المستهلك الغرفة التجارية الجيزة الأوكازيون الصيفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

وفاة عريس بعد 3 أيام من زفافه ونقل زوجته للمستشفى في طوخ بالقليوبية

محمد صلاح ووكيله

35 % من نصيبك .. وصلة مزاح بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

إمام عاشور

إعلامي: «آدم وطني» يُحرج الأهلي مُجددًا.. وإمام عاشور «قاعد ساكت بيتفرج»| فيديو

الأهلي وبرشلونة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم في كأس خوان جامبر .. والقنوات الناقلة

الدوري المصري

إيقاف الدوري المصري بعد شهر من انطلاقه.. ما السبب؟

مصطفى شوبير

سوق الانتقالات يشتعل.. ماذا حدث في كواليس صفقة مصطفى شوبير مع «يوفنتوس»؟

اسعار السبائك الذهب اليوم

سبيكة 20 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم بالمصنعية

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

من الذكاء الاصطناعي إلى العنف الأسري.. قصور الثقافة تفتح ملفات الوعي والهوية والفن بالمحافظات

عبدالله إبراهيم المغربي وكيل النائب العام

مكنش بيخليني محتاجة حاجة.. ننشر مرافعة النيابة العامة في محاكمة ربة منزل أنهت حياة زوجها وألقت جثته بمنور العمارة في الفيوم

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تفتتح بازار صعيد مصر

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في افتتاح فعاليات بازار صعيد مصر.. رؤية شاملة للتنمية المستدامة.. لدعم الحرف التراثية واليدوية بمحافظات الصعيد

بالصور

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

إطلالة كاجوال.. مي عز الدين تخطف الأنظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

قبل طبخها .. كيف تعرفين أن الفراخ المجمّدة فاسدة؟

كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟
كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟
كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟

فستان صيفي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد