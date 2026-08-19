ملابس وأحذية.. أهلاً مدارس يستعد للانطلاق بتخفيضات تصل إلى 25%

تستعد الغرفة التجارية بالجيزة لانطلاق معرض «أهلاً مدارس» يوم 25 أغسطس، بالتزامن مع استمرار الأوكازيون الصيفي، في إطار جهود توفير المستلزمات المدرسية والاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

تخفيضات تصل إلى 25% على المستلزمات المدرسية

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن معرض «أهلاً مدارس» يستهدف توفير احتياجات الطلاب والأسر بأسعار مناسبة، موضحًا أن نسب التخفيضات تتراوح بين 15 و25% وفقًا لنوع السلعة.

وأضاف الشاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، مقدمة برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المعارض توفر المستلزمات المدرسية، إلى جانب الأحذية والملابس وبعض الاحتياجات الغذائية، مشيرًا إلى تنظيم المعارض على مستوى الجمهورية والتوسع في إقامتها داخل المراكز والأقسام بمحافظة الجيزة.

تجهيزات مجانية للتجار والمستوردين

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن الغرف التجارية تتولى تجهيز أماكن إقامة المعارض، بما يشمل توفير الخيام والتكييفات والأرضيات، إلى جانب خدمات الأمن والنظافة.

وأشار إلى أن المساحات داخل المعارض يتم توفيرها للتجار والمستوردين مجانًا، وهو ما يساهم في خفض جزء من تكاليف التشغيل، ويدعم إمكانية تقديم السلع للمستهلكين بأسعار أكثر تنافسية.

رقابة على الأسعار وجودة المنتجات

ولفت الشاهد إلى أن جهاز حماية المستهلك يشارك في متابعة جودة المنتجات والتأكد من صلاحيتها، بالتوازي مع التزام التجار بأحكام قانون حماية المستهلك.

وأكد أن الغرفة التجارية تتابع حركة الأسعار في الأسواق، وتقارنها بالأسعار المعروضة داخل المعارض، بهدف التأكد من انعكاس التخفيضات على المستهلكين بصورة فعلية.

انطلاق المعرض 25 أغسطس

ومن المقرر أن ينطلق معرض «أهلاً مدارس» يوم 25 أغسطس ويستمر لمدة شهر، مع إتاحة أكثر من جهة لبيع المنتجات نفسها داخل المعارض، بما يعزز المنافسة بين التجار ويمنح المستهلك فرصة أكبر للمقارنة واختيار الأنسب من حيث السعر والجودة.