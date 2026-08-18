العام الدراسي الجديد.. استعدادات مكثفة لحسم أزمة الكثافات وتطوير المناهج

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، تكثف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لضمان بداية منتظمة للدراسة، في وقت تضع فيه الوزارة ملف كثافات الفصول وتطوير المناهج وتوفير الكتب الدراسية على رأس أولوياتها. وتأتي هذه الاستعدادات في إطار خطة تستهدف تحسين البيئة التعليمية ورفع جودة العملية الدراسية، بالتوازي مع مواصلة تدريب المعلمين والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية.

وفي خطوة تستهدف مواجهة أزمة ارتفاع أعداد الطلاب داخل الفصول، أكدت الوزارة أن المستهدف ألا يتجاوز عدد الطلاب في الفصل 50 طالبًا، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بالكثافات المقررة، إلى جانب إضافة نحو 98 ألف فصل جديد خلال العام الدراسي الماضي لاستغلال المساحات المتاحة داخل المدارس.

ولا تقتصر خطة الوزارة على الجوانب التنظيمية، إذ تشهد المناهج الدراسية بدورها حزمة من التحديثات، تشمل تطوير مواد العلوم والرياضيات وإدخال مقررات جديدة، من بينها البرمجة والثقافة المالية، مع الاستعانة بخبرات دولية لمراجعة المحتوى والتأكد من توافقه مع المعايير التعليمية العالمية.

التعليم تعلن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتحسم ملف كثافات الفصول



كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل استعدادات الوزارة لانطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن أعمال التجهيز بدأت منذ عدة أشهر لضمان انتظام الدراسة وتوفير جميع المستلزمات قبل استقبال الطلاب.

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن وزير التربية والتعليم عقد مؤخرًا اجتماعًا موسعًا مع نحو 4500 مدير مدرسة، جرى خلاله التأكيد على الانتهاء من طباعة جميع الكتب الدراسية وتوريدها إلى المديريات التعليمية، بحيث تكون متاحة للطلاب مع بداية أول يوم دراسي.

خطة الوزارة المنظمة للعام الدراسي الجديد

وتابع أن الوزارة وضعت حدًا واضحًا للكثافات الطلابية، مع التشديد على عدم تجاوز عدد الطلاب داخل أي فصل على مستوى الجمهورية 50 طالبًا، دون استثناءات، وفقًا لخطة الوزارة المنظمة للعام الدراسي الجديد.

التعليم تطور مناهج جديدة وتستعين بالبكالوريا الدولية لضمان توافقها مع المعايير العالمية



كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن الانتهاء من إعداد مجموعة جديدة من المناهج الدراسية، في إطار توجه الوزارة نحو تحديث المحتوى التعليمي وتطوير العملية التعليمية بما يتناسب مع المتغيرات والتطورات العالمية.

وقال زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6"، عبر فضائية “الحياة”، إن خطة التطوير تتضمن تحديث مناهج العلوم والرياضيات لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، إلى جانب إدخال مناهج جديدة تشمل البرمجة والكيمياء والفيزياء والثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن إعداد هذه المناهج تم بالتعاون مع الجانب الياباني، بما يسهم في الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال تطوير التعليم.

وأضاف أن الوزارة استعانت كذلك بـمؤسسة البكالوريا الدولية لمراجعة المناهج الجديدة، والتأكد من توافقها مع المعايير التعليمية العالمية، بما يضمن تقديم محتوى أكثر حداثة وقدرة على تنمية مهارات الطلاب.

مختلف النظم التعليمية عالميًا

وأكد زلطة أن تطوير المناهج يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة تحديث المحتوى التعليمي والاستفادة من نتائج الاختبارات الدولية، بما يساعد على رفع مستوى جودة التعليم المصري وتعزيز قدرة الطلاب على المنافسة في مختلف النظم التعليمية عالميًا.

التعليم: 98 ألف فصل جديد لمواجهة الكثافات.. ولا زيادة في مصروفات المدارس الخاصة



أكد شادي زلطة، المتحدث بأسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك جهود متواصلة من الوزارة للحد من كثافات الفصول، حيث نجحت خلال العام الدراسي الماضي في إضافة نحو 98 ألف فصل جديد عبر استغلال المساحات المتاحة داخل المدارس.

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، أن المستهدف ألا يزيد عدد الطلاب بالفصل على 50 طالبًا، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بالكثافات المقررة.

وتابع أنه لا توجد حتى الآن قرارات بزيادة مصروفات المدارس الخاصة، مشددًا على تطبيق أي نسب يتم اعتمادها ومحاسبة المدارس المخالفة.

استمرار تدريب المعلمين

وأشار إلى إتاحة المناهج الدراسية عبر الموقع الرسمي للوزارة خلال الأسبوع الجاري، إلى جانب استمرار تدريب المعلمين تمهيدًا لتطبيق نظام البكالوريا المصرية.