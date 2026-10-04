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الرئيس السيسي: التكامل الاقتصادي وبناء سلاسل القيمة يعززان فرص التنمية في أفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: التكامل الاقتصادي وبناء سلاسل القيمة يعززان فرص التنمية في أفريقيا

السيسي
السيسي
رحمة سمير

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية والآليات الإقليمية، من خلال تحويل الطموحات المشتركة إلى مشروعات وبرامج محددة تسهم في دعم التنمية بالقارة الأفريقية.

وشدد الرئيس السيسي، خلال كلمته، على أن القارة الأفريقية تمتلك القدرة على التحول من ساحة للنزاعات إلى منصة للاستثمار والعمل، مؤكدًا أن التوترات الجيوسياسية والنزاعات والإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، تفرض ضغوطًا تفوق قدرة أي دولة على مواجهتها بمفردها.

وقال الرئيس إن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل القدرات وصناعة المستقبل بجهود مشتركة، مشيرًا إلى أن التكامل الاقتصادي يعد إحدى أهم أدوات ترسيخ السلام، مع ضرورة العمل على بناء سلاسل قيمة متكاملة داخل أفريقيا.

وأكد السيسي أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية وتحويل الشراكات إلى خطوات عملية ومشروعات وبرامج تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتدعم قدرة دول القارة على مواجهة التحديات المشتركة.

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