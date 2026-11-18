افتتح مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه الدوري اليوم في مقر الوكالة بمركز فيينا الدولي، بحضور ممثلي الدول الأعضاء .

وألقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، البيان الافتتاحي أمام المجلس، متناولاً أبرز التطورات والمستجدات على ساحة الأمن والإنشطار النووي.

وتم استعراض مدى تقدم جهود التحقق والرقابة النووية وحالة التعاون بين الوكالة وطهران في ظل التحديات والضغوط الإقليمية.

كما جرى متابعة تقارير السلامة الخاصة بمحطة زابوريجيا والمنشآت النووية في أوكرانيا، والتأكيد على منع حدوث أي حوادث تشكل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي و مناقشة تعزيز برامج الضمانات ودعم التكنولوجيا النووية في مجالات الصحة، وإدارة الموارد المائية، والتغير المناخي.

وبعقد جروسي لاحقا مؤتمراً صحفياً أمام وسائل الإعلام الدولية في مقر الوكالة لتسليط الضوء على مجريات الاجتماع والملفات الراهنة.