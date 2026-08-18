قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنسبة نجاح 63.23%.. أيمن عبد الغني يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات
مقتل 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية قرب ميناء مدينة غزة
تقارب تاريخي بين سوريا ووكالة الطاقة الذرية لحسم الملف النووي لمخلفات النظام السابق
فرج عامر يفجر مفاجأة عن محمد صلاح مع طرابزون
أول ظهور لناصر ماهر بعد إخلاء سبيله من النيابة العامة
بعد تصريح ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح.. هجوم على سفينة وإصابة أحد أفرادها
أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى
بعد إخلاء سبيل ناصر ماهر.. نجوم الكرة في الكلبش| أسماء مفاجأة
جروسي يفجر مفاجأة نووية في سوريا: العثور على أطنان من مواد قابلة لإساءة الاستخدام
البوابة الخلفية .. مفاجأة في حادث فرد الأمن ضحية اعتداء ناصر ماهر | خاص
الرقابة النووية: لا يوجد ما يهدد أمان المفاعل النووي بالضبعة
ترامب يفجر مفاجأة: لا محادثات مع إيران ومضيق هرمز مفتوح والحصار مستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: توجيهات الرئيس السيسي نقلة نوعية تنهي عصر التعليم التقليدي

 المهندس محمود لملوم
 المهندس محمود لملوم

أكد المهندس محمود لملوم، أمين شباب الجيزة بحزب "حماة الوطن"، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين مع رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي لا يُمثل فقط متابعة دورية للاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بل هو رسم لملامح الجمهورية الجديدة القائمة على بناء الإنسان المجهز بأدوات المستقبل.

وأوضح "لملوم"، في بيان، أن التوجيهات الرئاسية اليوم في العلمين تعكس دراية عميقة ومتطورة بتغيرات سوق العمل العالمي والإقليمي، مؤكدًا أننا أمام نقلة نوعية حقيقية تتجاوز الفكر التقليدي للتعليم، لتتحول مصر بالكامل إلى مركز إقليمي ودولي للابتكار واقتصاد المعرفة، وهو ما يفتح آفاقًا غير مسبوقة للشباب المصري.

خريطة طريق لرسم مستقبل أجيال مصر

وأشاد بقرار توجيه أعداد الطلاب ونسب القبول نحو الجامعات التكنولوجية، وكليات الذكاء الاصطناعي، الحاسبات، علوم البيانات، والقطاع الطبي والهندسي، مع تقليص التخصصات الأدبية التي قل الطلب عليها، مؤكدًا أن هذه الخطوة الشجاعة هي العلاج الجذري لبطالة الخريجين وتضمن للشباب فرصة عمل فور التخرج.

وثمن إطلاق المبادرات والبرامج التدريبية المتقدمة عبر أكاديمية مهارات المستقبل بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل التخطيط لإتاحة 1.5 مليون رخصة تدريبية في الذكاء الاصطناعي والمهارات الخضراء، مشيدًا بالتوسع في إتاحة هذه الفرص لشباب المحافظات كافة، موجهًا الشكر للوزارة على مبادرة منحة السفر لليابان لشباب البرمجة وتوفير الفرص التدريبية بالشركات العالمية.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع المدارس المصرية اليابانية والتعليم الفني مع ألمانيا وإيطاليا، وتطبيق نظام البكالوريا المصرية، يجعل المؤهل المصري منافسًا وبقوة في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي اليوم بمواصلة الرقمنة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي وضبط منظومة التعليم هي الضمانة الأكيدة لصناعة جيل جديد قادر على قيادة مقدرات الوطن والوصول بمصر إلى الصدارة إقليميًا ودوليًا.

حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء ملامح الجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

منتخب السلة

بعد توقف أذربيجان.. منتخب سيدات السلة 3×3 يخوض السلسلة العالمية في بوردو

بعثة مصر

الفوج الأول يغادر اليوم.. مصر تبدأ رحلة دورة المتوسط تارانتو 2026

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يعتمد برنامج إعداد منتخب مصر لكرة الصالات

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد