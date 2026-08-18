حماة الوطن: توجيهات الرئيس السيسي نقلة نوعية تنهي عصر التعليم التقليدي

أكد المهندس محمود لملوم، أمين شباب الجيزة بحزب "حماة الوطن"، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين مع رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي لا يُمثل فقط متابعة دورية للاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بل هو رسم لملامح الجمهورية الجديدة القائمة على بناء الإنسان المجهز بأدوات المستقبل.

وأوضح "لملوم"، في بيان، أن التوجيهات الرئاسية اليوم في العلمين تعكس دراية عميقة ومتطورة بتغيرات سوق العمل العالمي والإقليمي، مؤكدًا أننا أمام نقلة نوعية حقيقية تتجاوز الفكر التقليدي للتعليم، لتتحول مصر بالكامل إلى مركز إقليمي ودولي للابتكار واقتصاد المعرفة، وهو ما يفتح آفاقًا غير مسبوقة للشباب المصري.

خريطة طريق لرسم مستقبل أجيال مصر

وأشاد بقرار توجيه أعداد الطلاب ونسب القبول نحو الجامعات التكنولوجية، وكليات الذكاء الاصطناعي، الحاسبات، علوم البيانات، والقطاع الطبي والهندسي، مع تقليص التخصصات الأدبية التي قل الطلب عليها، مؤكدًا أن هذه الخطوة الشجاعة هي العلاج الجذري لبطالة الخريجين وتضمن للشباب فرصة عمل فور التخرج.

وثمن إطلاق المبادرات والبرامج التدريبية المتقدمة عبر أكاديمية مهارات المستقبل بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل التخطيط لإتاحة 1.5 مليون رخصة تدريبية في الذكاء الاصطناعي والمهارات الخضراء، مشيدًا بالتوسع في إتاحة هذه الفرص لشباب المحافظات كافة، موجهًا الشكر للوزارة على مبادرة منحة السفر لليابان لشباب البرمجة وتوفير الفرص التدريبية بالشركات العالمية.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع المدارس المصرية اليابانية والتعليم الفني مع ألمانيا وإيطاليا، وتطبيق نظام البكالوريا المصرية، يجعل المؤهل المصري منافسًا وبقوة في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي اليوم بمواصلة الرقمنة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي وضبط منظومة التعليم هي الضمانة الأكيدة لصناعة جيل جديد قادر على قيادة مقدرات الوطن والوصول بمصر إلى الصدارة إقليميًا ودوليًا.