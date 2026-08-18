برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تضع تطوير التعليم وبناء الإنسان على رأس أولويات

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة تطوير منظومة التعليم تمثل ترجمة واضحة لرؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان والاستثمار في العقول، مشيرة إلى أن التعليم أصبح ركيزة أساسية للتنمية الشاملة وتعزيز قدرة مصر على المنافسة وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقالت النائبة جيهان شاهين في تصريحات صحفية لها اليوم، إن توجيهات الرئيس خلال اجتماعه بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، تعكس المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف التعليم، والحرص على ضمان جاهزية المؤسسات التعليمية وبدء العام الدراسي الجديد بصورة تليق بحجم ما تستهدفه الدولة من تطوير شامل للمنظومة.

تحديث المناهج وتطوير المحتوى التعليمي

وأشادت بما تشهده منظومة التعليم من جهود لتحديث المناهج وتطوير المحتوى التعليمي، مؤكدة أن الإصلاح الحقيقي لا يقتصر على المناهج، وإنما يمتد إلى تأهيل المعلمين، وتحسين البيئة التعليمية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتوفير تعليم متكامل يركز على بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته وقدراته.

وثمنت النائبة ما يتم اتخاذه من خطوات لتطوير نظام الثانوية العامة وتطبيق نظام البكالوريا المصرية، مؤكدة أهمية أن تسهم هذه المسارات في توفير خيارات تعليمية أكثر مرونة، وتخفيف الضغوط عن الطلاب وأسرهم، مع الحفاظ على جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت أن التوسع في التعليم الفني والتكنولوجي والجامعات التكنولوجية يمثل أحد أهم محاور إعداد الكوادر المؤهلة لاحتياجات سوق العمل، مشيدة بالتعاون الدولي مع الدول صاحبة التجارب المتقدمة في مجالات التعليم والتكنولوجيا، بما يسهم في نقل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية داخل المنظومة التعليمية المصرية.

وأشادت عضو لجنة التعليم بالاهتمام المتزايد بمجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التطبيقية، وإتاحة فرص التدريب والمنح للطلاب المتفوقين، مؤكدة أن امتلاك المهارات الرقمية لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة أساسية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد وسوق العمل عالميًا.

وأضافت أن تطوير التعليم العالي والجامعات المصرية، والارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، وتحسين القدرة التنافسية للجامعات، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية الدولية، كلها خطوات مهمة لبناء منظومة جامعية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وشددت النائبة جيهان شاهين على أن ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل يجب أن يظل أحد أهم محاور التطوير، مشيرة إلى أن الاهتمام بتخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب والهندسة والعلوم والجامعات التكنولوجية والتخصصات الطبية يعكس توجهًا واعيًا نحو إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل.

واختتمت النائبة بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل دفعة قوية لمسار تطوير التعليم، وأن الاستثمار في الإنسان سيظل الاستثمار الأكثر تأثيرًا في مستقبل مصر، مؤكدة أن استمرار تطوير التعليم والتدريب والبحث العلمي هو الطريق لبناء جيل قادر على الابتكار والمنافسة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.