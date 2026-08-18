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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم تطور مناهج جديدة وتستعين بالبكالوريا الدولية لضمان توافقها مع المعايير العالمية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
محمود محسن

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، عن الانتهاء من إعداد مجموعة جديدة من المناهج الدراسية، في إطار توجه الوزارة نحو تحديث المحتوى التعليمي وتطوير العملية التعليمية بما يتناسب مع المتغيرات والتطورات العالمية.

وقال زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6"، عبر فضائية “الحياة”،  إن خطة التطوير تتضمن تحديث مناهج العلوم والرياضيات لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، إلى جانب إدخال مناهج جديدة تشمل البرمجة والكيمياء والفيزياء والثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن إعداد هذه المناهج تم بالتعاون مع الجانب الياباني، بما يسهم في الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال تطوير التعليم.

وأضاف أن الوزارة استعانت كذلك بـمؤسسة البكالوريا الدولية لمراجعة المناهج الجديدة، والتأكد من توافقها مع المعايير التعليمية العالمية، بما يضمن تقديم محتوى أكثر حداثة وقدرة على تنمية مهارات الطلاب.

مختلف النظم التعليمية عالميًا

وأكد زلطة أن تطوير المناهج يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة تحديث المحتوى التعليمي والاستفادة من نتائج الاختبارات الدولية، بما يساعد على رفع مستوى جودة التعليم المصري وتعزيز قدرة الطلاب على المنافسة في مختلف النظم التعليمية عالميًا.

شادي زلطة وزارة التربية والتعليم المناهج الدراسية العملية التعليمية الوزارة

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