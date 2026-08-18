وكيل تعليم الشيوخ : توجيهات الرئيس السيسي لتطوير التعليم تؤسس لجيل قادر على المنافسة

أشاد النائب نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مواصلة تطوير جميع جوانب منظومة التعليم، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام الدولة ببناء منظومة تعليمية عصرية تواكب المتغيرات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل.

وقال نادر نسيم، في تصريح له اليوم، إن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد تؤكد حرص القيادة السياسية على انتظام العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع العمل المستمر على تطوير المناهج والكتب الدراسية وتأهيل المعلمين والعاملين بالمنشآت التعليمية.

وأكد وكيل تعليم الشيوخ، أن توجيهات الرئيس بشأن التحديث الدوري للمناهج الدراسية تمثل خطوة مهمة لضمان حصول الطلاب على تعليم يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية وأفضل الممارسات التعليمية مع مراعاة احتياجات المجتمع المصري.

تحسين البيئة التعليمية ووصولًا إلى تنمية مهارات الطلاب

وأوضح النائب، أن تطوير التعليم يجب أن يشمل جميع عناصر المنظومة، بداية من المناهج وتأهيل المعلمين، مرورًا بتحسين البيئة التعليمية، ووصولًا إلى تنمية مهارات الطلاب وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات العلمية والعملية المطلوبة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن التوسع في تعليم البرمجة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية يمثل ضرورة لمواكبة وظائف المستقبل، مثمنًا المبادرات التي تستهدف إكساب الطلاب والشباب مهارات عملية وشهادات مهنية ترفع قدرتهم على المنافسة محليًا ودوليًا.

وثمن نادر نسيم. جهود الدولة في تعزيز الشراكات الدولية في مجالات التعليم، مؤكدًا أن التعاون مع دول مثل اليابان وألمانيا وإيطاليا يمثل فرصة للاستفادة من الخبرات العالمية وتطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأكد نائب الصعيد. أن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يمثل محورًا أساسيًا في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيدًا بالجهود الرامية إلى تحسين جودة الجامعات المصرية وتعزيز تنافسيتها في التصنيفات الدولية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم حديثه، بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تضع تطوير التعليم في مقدمة أولويات بناء الجمهورية الجديدة، وتسهم في إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار والمنافسة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز مكانة مصر في الاقتصاد الرقمي.