قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملصق تعريفي على سيارات الإسعاف .. محافظ القليوبية يوجه بجدول أسبوعي لاستقبال مصابي الحوادث بالمستشفيات
ظهور خاص للإعلامية هالة سرحان في فيلم الست لما
بنسبة نجاح 63.23%.. أيمن عبد الغني يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات
مقتل 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية قرب ميناء مدينة غزة
تقارب تاريخي بين سوريا ووكالة الطاقة الذرية لحسم الملف النووي لمخلفات النظام السابق
فرج عامر يفجر مفاجأة عن محمد صلاح مع طرابزون
أول ظهور لناصر ماهر بعد إخلاء سبيله من النيابة العامة
بعد تصريح ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح.. هجوم على سفينة وإصابة أحد أفرادها
أوليه الأرجنتينية تكشف تفاصيل واقعة نقل حسام حسن إلى المستشفى
بعد إخلاء سبيل ناصر ماهر.. نجوم الكرة في الكلبش| أسماء مفاجأة
جروسي يفجر مفاجأة نووية في سوريا: العثور على أطنان من مواد قابلة لإساءة الاستخدام
البوابة الخلفية .. مفاجأة في حادث فرد الأمن ضحية اعتداء ناصر ماهر | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل تعليم الشيوخ : توجيهات الرئيس السيسي لتطوير التعليم تؤسس لجيل قادر على المنافسة

النائب نادر يوسف نسيم
النائب نادر يوسف نسيم
فريدة محمد

أشاد النائب نادر يوسف نسيم وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مواصلة تطوير جميع جوانب منظومة التعليم، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام الدولة ببناء منظومة تعليمية عصرية تواكب المتغيرات العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل.

وقال نادر نسيم، في تصريح له اليوم، إن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد تؤكد حرص القيادة السياسية على انتظام العملية التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع العمل المستمر على تطوير المناهج والكتب الدراسية وتأهيل المعلمين والعاملين بالمنشآت التعليمية.

وأكد وكيل تعليم الشيوخ، أن توجيهات الرئيس بشأن التحديث الدوري للمناهج الدراسية تمثل خطوة مهمة لضمان حصول الطلاب على تعليم يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية وأفضل الممارسات التعليمية مع مراعاة احتياجات المجتمع المصري.

تحسين البيئة التعليمية ووصولًا إلى تنمية مهارات الطلاب

وأوضح النائب، أن تطوير التعليم يجب أن يشمل جميع عناصر المنظومة، بداية من المناهج وتأهيل المعلمين، مرورًا بتحسين البيئة التعليمية، ووصولًا إلى تنمية مهارات الطلاب وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات العلمية والعملية المطلوبة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ. إلى أن التوسع في تعليم البرمجة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية يمثل ضرورة لمواكبة وظائف المستقبل، مثمنًا المبادرات التي تستهدف إكساب الطلاب والشباب مهارات عملية وشهادات مهنية ترفع قدرتهم على المنافسة محليًا ودوليًا.

وثمن نادر نسيم. جهود الدولة في تعزيز الشراكات الدولية في مجالات التعليم، مؤكدًا أن التعاون مع دول مثل اليابان وألمانيا وإيطاليا يمثل فرصة للاستفادة من الخبرات العالمية وتطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وأكد نائب الصعيد. أن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يمثل محورًا أساسيًا في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيدًا بالجهود الرامية إلى تحسين جودة الجامعات المصرية وتعزيز تنافسيتها في التصنيفات الدولية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم حديثه، بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تضع تطوير التعليم في مقدمة أولويات بناء الجمهورية الجديدة، وتسهم في إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار والمنافسة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز مكانة مصر في الاقتصاد الرقمي.

تعليم الشيوخ الرئيس السيسي تطوير التعليم سوق العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

الأعصاب والحر

نصائح لمرضى الأعصاب للتعامل مع الحر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| هل سينجب كريستيانو رونالدو وجورجينا طفلا آخر؟.. علامات ضربة الشمس قبل فقدان الوعي

كريستيانو رونالدو و

هل سينجبان طفلًا آخر؟ رد مثير من كريستيانو رونالدو وجورجينا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد