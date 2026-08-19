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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مجلس تنفيذي مرسى مطروح يناقش الاستعداد للعام الدراسي الجديد وخطط مواجهة السيول والأمطار

اجتماع مدينة مرسي مطروح
اجتماع مدينة مرسي مطروح
ايمن محمود

عقد مركز ومدينة مرسى مطروح اجتماع المجلس التنفيذي، برئاسة اللواء محمد رجب، رئيس المركز والمدينة، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية، وفي مقدمتها الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وخطط مواجهة السيول والأمطار خلال موسم الشتاء، وذلك بحضور قيادات المركز وممثلي مديريات الخدمات والشركات والأوقاف والكنيسة ورؤساء القرى.

استعداد العام الدراسي 

وناقش الاجتماع استعدادات مختلف القطاعات لاستقبال العام الدراسي الجديد، إلى جانب الاستعداد المبكر لموسم الأمطار والسيول، ورفع درجة الجاهزية للتعامل مع حالات الطقس غير المستقر، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة المعنية، مع التأكيد على سرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار أو تداعيات محتملة.

إعادة الشي لأصلة

كما شدد المجلس التنفيذي على ضرورة إعادة الشيء لأصله بالشوارع والأحياء السكنية عقب تنفيذ أعمال ومشروعات البنية التحتية، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز، بما يحافظ على المظهر الحضاري للشوارع ويسهم في تيسير حركة المواطنين.

التصدي للتعديات 

وتناول الاجتماع كذلك آليات التنسيق بين الطب البيطري والتضامن الاجتماعي ورؤساء القرى، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، إلى جانب التشديد على التصدي للتعديات على أملاك الدولة ورصد أي مخالفات وإزالتها في المهد.

حملات توعية 

ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح بالتنسيق بين مديريات الثقافة والأزهر والأوقاف والكنيسة والتربية والتعليم ومركز الإعلام والإذاعة، لتكثيف حملات التوعية بشأن النظافة العامة والحد من السلوكيات السلبية، والعمل على تعزيز الوعي المجتمعي، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما تابع اللواء محمد رجب معدلات الأداء في ملف شكاوى المواطنين، مؤكدًا أهمية سرعة دراسة وفحص مطالبهم والعمل على تلبية الممكن منها، وفق الخطط والاشتراطات والضوابط المقررة، مع استمرار الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مدينة مرسى مطروح على نوابه ورؤساء القرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة التعامل الفوري مع المشكلات وشكاوى المواطنين، ورفع درجة الاستعداد لموسم الأمطار والسيول، وسرعة الاستجابة لاستغاثات الأهالي، خاصة بالمناطق الأكثر تأثرًا وعلى الطرق السريعة شرقًا وغربًا، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين ومواجهة أي تداعيات للطقس غير المستقر.

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