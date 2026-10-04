عبدالعاطي: الأمن المائي المصري خط أحمر.. ومصر تحت خط الفقر المائي

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الأمن المائي يمثل أحد أبرز الخطوط الحمراء بالنسبة لمصر، باعتباره قضية وجودية ترتبط بشكل مباشر بحياة الشعب المصري.

مصر تقع تحت خط الفقر المائي

وقال عبدالعاطي، خلال استضافته على قناة «المشهد»، إن مصر تقع تحت خط الفقر المائي، موضحًا أن ما تحصل عليه سنويًا من إيرادات مياه نهر النيل يكفي بالكاد لنحو 50 إلى 55% من احتياجاتها السنوية.

وشدد وزير الخارجية على أن المساس بحصة مصر من مياه النيل، التي لا تكفي الاحتياجات الحالية من الأساس، أمر لا يمكن التهاون بشأنه، مؤكدًا أن المياه تمثل قضية أساسية للأمن القومي المصري.

الحفاظ على الأمن المائي

وأوضح أن القاهرة تنظر إلى ملف المياه باعتباره مرتبطًا بحياة أكثر من 110 ملايين مصري، ومن ثم فإن الحفاظ على الأمن المائي يمثل أولوية ثابتة في السياسة المصرية.

وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر تتعامل مع هذا الملف انطلاقًا من حماية مصالحها الحيوية والحفاظ على حقوق الشعب المصري، مؤكدًا أن قضية المياه تظل في مقدمة الملفات التي تحظى باهتمام الدولة المصرية.