غرفة عمليات الأزهر بمطروح: لا شكاوى من امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في اليوم الأول

اكد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، ان غرفة العمليات الرئيسية بمنطقة مطروح الأزهرية تابعت انتظام امتحانات انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026 بمحافظة مطروح.

عدم رصد مخالفات

واضاف إلى عدم رصد أي شكاوى أو مخالفات خلال اليوم الأول، مع استمرار انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة لمتابعة جميع اللجان والتعامل الفوري مع أي طارئ أو عقبات قد تواجه الطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات.

واشار ان اليوم الاول شهد أداء 258 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي امتحاني اللغة الأجنبية الأولى والحديث، فيما أدى 105 طلاب بالقسم العلمي امتحاني الرياضة التطبيقية والقرآن الكريم، وفقًا للجداول الرسمية المعلنة من قطاع المعاهد الأزهرية.