ارتفاع الأمواج.. غلق 3 شواطئ بمرسى مطروح وتحذيرات للمصطافين

أعلنت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم، غلق عدد من الشواطئ المفتوحة أمام المصطافين، ومنع السباحة بها، بسبب ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والزائرين.

الشواطئ المغلقة

ويشمل قرار الغلق شواطئ الأبيض، وأم الرخم، وعجيبة، مع التشديد على الالتزام بتعليمات مسؤولي الشواطئ وفرق الإنقاذ، وعدم النزول إلى البحر بهذه المناطق لحين تحسن الأحوال البحرية.

الشواطي المفتوحة

وفي المقابل، تستمر الشواطئ الآمنة في استقبال المصطافين، ومن بينها روميل، والنخيل، والبسنت، ومطروح العام، والعوام، والليدو، مع تواجد فرق الإنقاذ لمتابعة حالة البحر والتعامل مع أي تغيرات.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح استمرار المتابعة على مدار اليوم، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لحالة البحر وارتفاع الأمواج، مشددة على أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات.

وناشدت المصطافين الالتزام بالرايات التحذيرية وتعليمات رجال الإنقاذ، وعدم المجازفة بالنزول إلى الشواطئ المغلقة أو السباحة خارج المناطق المخصصة.