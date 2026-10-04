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مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-10-2026 .. والقنوات الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4-10-2026 .. والقنوات الناقلة

البرتغال
البرتغال
رباب الهواري

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، إقامة عدد كبير من المباريات المهمة في مختلف البطولات والمسابقات، وسط اهتمام جماهيري كبير بمتابعة أبرز المواجهات.

وتأتي في مقدمة مباريات اليوم المواجهة الودية المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره جنوب أفريقيا، إلى جانب عدد من اللقاءات القوية ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، أبرزها مباراة البرتغال أمام النرويج، وهولندا ضد صربيا، واليونان أمام ألمانيا.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

تنطلق مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة تجمع أذربيجان مع ليتوانيا في الرابعة عصرًا، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 3.

وفي السابعة مساءً، يلتقي منتخب كوسوفو مع النمسا، بينما تلعب مالطا أمام أندورا في التوقيت ذاته، وتُنقل المباراتان عبر قناتي بي إن سبورتس 1 وبي إن سبورتس 2 على الترتيب.

وتتجه الأنظار في التاسعة و45 دقيقة مساءً إلى مجموعة من المواجهات القوية، حيث يواجه منتخب اليونان نظيره ألمانيا، بينما تلتقي هولندا مع صربيا، وتلعب البرتغال أمام النرويج، في حين يواجه منتخب ويلز نظيره الدنمارك.

وتُنقل مباراة اليونان وألمانيا عبر قناة بي إن سبورتس 3، وهولندا وصربيا على بي إن سبورتس 4، والبرتغال والنرويج عبر بي إن سبورتس 1، وويلز والدنمارك على بي إن سبورتس 2.

مواعيد المباريات الودية اليوم

وعلى صعيد المباريات الودية، يلتقي منتخب قيرجيزستان مع لبنان في الثالثة عصرًا، بينما يواجه السنغال نظيره جزر القمر في الرابعة مساءً، وتُنقل المباراة عبر قناة RTS 1.

وفي التاسعة مساءً، يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام جنوب أفريقيا، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق أكبر استفادة فنية قبل الاستحقاقات المقبلة، وتُنقل عبر قناة أون سبورت.

كما يلتقي منتخب المغرب مع مالي في التاسعة مساءً، ضمن المواجهات الودية التي تشهدها أجندة اليوم.

دورى الامم الاوروبية منتخب البرتغال منتخب مصر النرويج اخبار الرياضة

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