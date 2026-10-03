الزمالك يواجه زد والأهلي مع بترول أسيوط.. مواعيد مباريات الجولة الأولى بكأس العاصمة

تستعد الأندية المصرية لانطلاق منافسات النسخة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2026-2027 بعدما تقرر تقديم موعد مباريات الجولة الأولى لتقام يومي 7 و8 أكتوبر بدلا من 8 و9 من الشهر نفسه.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 20 فريقا تم توزيعها على 4 مجموعات بواقع 5 أندية في كل مجموعة على أن تنطلق منافسات دور المجموعات بـ8 مباريات فيما تحصل 4 فرق على راحة خلال الجولة الافتتاحية.

8 مواجهات في ضربة البداية

تقام مباريات الجولة الأولى على مدار يومي الأربعاء والخميس حيث تشهد ملاعب الكرة المصرية مواجهات متنوعة أبرزها لقاء الزمالك مع زد ومباراة الأهلي أمام بترول أسيوط إلى جانب مواجهة بيراميدز مع القناة.

وتقام المباريات وفق الجدول التالي:

الأربعاء 7 أكتوبر:

بترول أسيوط × الأهلي – 5 مساء.

بيراميدز × القناة – 5 مساء.

الزمالك × زد – 8 مساء.

سيراميكا × المصري – 8 مساء.

الخميس 8 أكتوبر:

المقاولون العرب × الجونة – 5 مساء.

الاتحاد السكندري × وادي دجلة – 5 مساء.

مودرن سبورت × البنك الأهلي – 8 مساء.

غزل المحلة × أبو قير للأسمدة – 8 مساء.

تعرف على مجموعات كأس عاصمة مصر

أسفرت القرعة عن توزيع الفرق العشرين على 4 مجموعات، وجاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك وادي دجلة وزد وطلائع الجيش والاتحاد السكندري.

المجموعة الثانية: بيراميدز وسموحة والبنك الأهلي ومودرن سبورت والقناة.

المجموعة الثالثة: الأهلي والشرقية إنبي والجونة والمقاولون العرب وبترول أسيوط.

المجموعة الرابعة: المصري وسيراميكا ومنتخب السويس وبتروجت وغزل المحلة وأبو قير للأسمدة.

المصري يدخل البطولة للدفاع عن اللقب

يشارك المصري في النسخة الجديدة من كأس عاصمة مصر باعتباره حامل لقب البطولة بعدما توج بالنسخة الماضية عقب فوزه على إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد السويس.

ويأمل الفريق البورسعيدي في الحفاظ على لقبه ومواصلة حضوره في سجل أبطال البطولة التي شهدت تناوب عدد من الأندية على التتويج بها منذ انطلاقها.

3 أندية توجت بكأس عاصمة مصر

شهدت النسخ الخمس الماضية تتويج 3 أندية باللقب حيث كان مودرن سبورت أول بطل للبطولة في نسختها الأولى عام 2022.

بعدها فرض سيراميكا حضوره على المسابقة بعدما نجح في حصد اللقب 3 مرات متتالية أعوام 2023 و2024 و2025 قبل أن يدخل المصري قائمة الأبطال بالتتويج بالنسخة الأخيرة.

4 مدربين في سجل أبطال البطولة

شهدت بطولة كأس عاصمة مصر تتويج عدد من المدربين باللقب وكان علي ماهر أول مدير فني يقود فريقه للتتويج بالبطولة بعدما حصد النسخة الأولى مع مودرن سبورت عام 2022.

ثم جاء أيمن الرمادي ليقود سيراميكا إلى التتويج بالنسختين الثانية والثالثة قبل أن يعود علي ماهر ويحقق اللقب الرابع مع سيراميكا.

وفي النسخة الخامسة، نجح عماد النحاس في قيادة المصري إلى التتويج باللقب بعدما تفوق الفريق البورسعيدي على إنبي في المباراة النهائية.