الأرجنتين تكتسح بوركينا فاسو بسباعية نظيفة في ودية مُثيرة

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا كبيرًا على نظيره بوركينا فاسو تحت 23 عامًا بنتيجة 7-0، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم، على ملعب "المونيمونتال".

وفرض منتخب الأرجنتين سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، لينهي الشوط الأول متقدمًا بخماسية نظيفة، بعدما سجل 3 أهداف خلال أول 12 دقيقة فقط.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف ديالو الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثامنة، ثم سجل جيانلوكا بريستياني الهدف الثالث في الدقيقة 12.

وأضاف أليكسيس ماك أليستر الهدف الرابع في الدقيقة 35، قبل أن يختتم جوليان ألفاريز خماسية الشوط الأول في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب الأرجنتين تفوقه، حيث أضاف فرانكو ماستانتونو الهدف السادس في الدقيقة 56، قبل أن يختتم جيوليانو سيميوني السباعية في الدقيقة 92.

وبذلك، حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا عريضًا على بوركينا فاسو بنتيجة 7-0، في مواجهة شهدت سيطرة هجومية واضحة من "التانجو" منذ صافرة البداية.

وجاءت مشاركة بوركينا فاسو في المباراة بعد أزمة سفر أثارت حالة من الجدل، بعدما ظلت بعثة المنتخب عالقة في مدينة الدار البيضاء المغربية، عقب إلغاء الرحلة التي كان مقررًا أن تنقلها إلى بوينس آيرس دون سابق إنذار.

واضطر الاتحاد البوركينابي إلى التحرك لتأمين رحلة بديلة، وسط تقارير عن تحفظ بعض اللاعبين على ترتيبات السفر وطول الرحلة، قبل أن تتمكن البعثة في النهاية من الوصول إلى الأرجنتين والمشاركة في المباراة.