قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتداءات مُستمرة .. إسرائيل تستهدف 14 بلدة جنوب لبنان
يوم الحسم .. البرازيل تستعد لانتخابات رئاسية وسط منافسة بين «لولا» و«بولسونارو»
«مُتحدث الصحة»: المبادرات الرئاسية مستمرة حتى دخول جميع المحافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل
الأرجنتين تكتسح بوركينا فاسو بسباعية نظيفة في ودية مُثيرة
وفقاً لآخر تحديثات .. أسعار العُملات العربية الآن
دعاء الفجر والصبح .. 15 كلمة تقضي دينك وتُزيح همّك
لميس الحديدي: ضغوط «ترامب» على أوروبا بشأن «الديزل» تتزامن مع تراجع صادرات روسيا 40%
الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية اليوم
سعر إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي
الأرجنتين تتقدّم على بوركينا فاسو بخماسية نظيفة في الشوط الأول
القوات اليمنية: تحييد 260 من عناصر المليشيا وتدمير وإعطاب 44 آلية ووسيلة نقل عسكرية
هل يتحوّل منتدى «العلمين – أفريقيا» إلى منصة جديدة لتعزيز الاستثمارات بالقارة؟ .. برلماني يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأرجنتين تكتسح بوركينا فاسو بسباعية نظيفة في ودية مُثيرة

منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين
رباب الهواري

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا كبيرًا على نظيره بوركينا فاسو تحت 23 عامًا بنتيجة 7-0، في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم، على ملعب "المونيمونتال".

وفرض منتخب الأرجنتين سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، لينهي الشوط الأول متقدمًا بخماسية نظيفة، بعدما سجل 3 أهداف خلال أول 12 دقيقة فقط.

وافتتح لاوتارو مارتينيز التسجيل في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف ديالو الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثامنة، ثم سجل جيانلوكا بريستياني الهدف الثالث في الدقيقة 12.

وأضاف أليكسيس ماك أليستر الهدف الرابع في الدقيقة 35، قبل أن يختتم جوليان ألفاريز خماسية الشوط الأول في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب الأرجنتين تفوقه، حيث أضاف فرانكو ماستانتونو الهدف السادس في الدقيقة 56، قبل أن يختتم جيوليانو سيميوني السباعية في الدقيقة 92.

وبذلك، حقق المنتخب الأرجنتيني فوزًا عريضًا على بوركينا فاسو بنتيجة 7-0، في مواجهة شهدت سيطرة هجومية واضحة من "التانجو" منذ صافرة البداية.

وجاءت مشاركة بوركينا فاسو في المباراة بعد أزمة سفر أثارت حالة من الجدل، بعدما ظلت بعثة المنتخب عالقة في مدينة الدار البيضاء المغربية، عقب إلغاء الرحلة التي كان مقررًا أن تنقلها إلى بوينس آيرس دون سابق إنذار.

واضطر الاتحاد البوركينابي إلى التحرك لتأمين رحلة بديلة، وسط تقارير عن تحفظ بعض اللاعبين على ترتيبات السفر وطول الرحلة، قبل أن تتمكن البعثة في النهاية من الوصول إلى الأرجنتين والمشاركة في المباراة.

منتخب الارجنتين بوركينا فاسو اخبار الرياضة ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

70 % أسئلة مقالية في امتحان "تكنولوجيا المعلومات"بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية هذا العام

أسعار البنزين اليوم

لتر 92 بكام؟.. أسعار البنزين اليوم السبت 3 أكتوبر في محطات الوقود

الطقس

الأرصاد الجوية تتوقع سقوط أمطار تصل إلى رعدية غدا

الطقس اليوم

الحرارة تنخفض لـ20 وأمطار رعدية.. مفاجأة في حالة الطقس اليوم

الزمالك

الأكبر في تاريخ النادي.. أحمد حسن يكشف مفاجآت في تحقيقات النيابة داخل الزمالك

عدادات الكهرباء

حالات رفع عدادات الكهرباء الكودية والغرامات

موعد إجازة 6 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للموظفين والطلاب.. هل الخميس عطلة رسمية؟

دوري أبطال إفريقيا

«كاف» يُجري 3 تعديلات على لوائح دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

ترشيحاتنا

عقد قران نجل سحر نوح

سحر نوح تحتفل بعقد قران نجلها بحضور مدحت شلبي ونادية مصطفى

زيادة الأملاح

أعراض زيادة أملاح الصوديوم في الجسم

دراسة تكشف تأثير قلة النوم على النظام الغذائي

دراسة صادمة للأزواج.. قلة نوم تؤثر على نظامك الغذائي وتزيد صعوبة الأكل الصحي

بالصور

ارتشي أوين يحقق فوزه الأول في فورمولا 4 السعودية على حلبة جدة

ارتشي أوين
ارتشي أوين
ارتشي أوين

نسرين طافش تتألق بإطلالة رياضية عبر «إنستجرام»

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فستان ناعم.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة جذابة عبر «إنستجرام»

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

فستان لافت.. أمينة خليل تتألق بإطلالة أنيقة عبر «إنستجرام»

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

فيديو

الفريق محمد سعيد الماحي

الفريق محمد سعيد الماحي.. قائد المدفعية وصانع التمهيد النيراني في حرب أكتوبر

حرب أكتوبر

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.. القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات حرب أكتوبر

الفريق إبراهيم العرابي

الفريق إبراهيم العرابي.. مسيرة قائد من ميادين القتال إلى رئاسة أركان القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

المزيد