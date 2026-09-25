سكالوني: بذلت جهدا كبيرا لإقناع ميسي بخوض مباراة وداعه مع الأرجنتين

أكد مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، إنه بذل جهدا كبيرا لإقناع ليونيل ميسي بالعودة إلى المنتخب الوطني لخوض مباراة وداعية بعد فترة وجيزة من إعلان اعتزاله، لأنه لم يكن متأكدا من أنه سيظل في منصبه على رأس الجهاز الفني لتنظيم هذه المباراة في وقت لاحق.

وكان ميسي قد أعلن اعتزاله دوليا في أغسطس، بعد ما يزيد قليلا عن شهر من خسارة الأرجنتين 1-0 أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم.

ومع ذلك، استدعى سكالوني المهاجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان بعد أسابيع لخوض مباراة وداعية أخيرة في لقاء ودي على أرضه ضد بنين في ملعب مونومنتال في بوينس أيرس في السادس من أكتوبر.

وقال سكالوني للصحفيين: "أعتقد أن لاعبا مثله يستحق ذلك، شخصيا، قمت بدوري لأنني أردت أن أكون حاضرا في حفل توديعه".

وأضاف: "وبما أنني لم أكن أعرف ما إذا كنت سأظل هنا لاحقا، فقد بذلنا قصارى جهدنا حتى يتمكن من المشاركة في هذه المباراة، كنا نعلم كل ما كان يمر به، ومع ذلك، أبدى الرغبة والجهد اللازمين للقدوم والتمكن من توديع جماهيره، أولئك الذين يحبونه حبا جما".

وتابع: "إذا أردنا تكريمه، فعلينا أن نفعل ذلك فورا، قد تفقد اللحظة سحرها إذا تأخرنا".

عقد سكالوني

وسينتهي عقد سكالوني، الذي قاد الأرجنتين إلى لقب كأس العالم 2022 ولقبين في كأس كوبا أمريكا، في ديسمبر

وردا على سؤال حول ما إذا كان قد تلقى أي مستجدات بشأن مستقبله، قال سكالوني إنه سيجتمع مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا في الأيام المقبلة.

وقال المدرب البالغ من العمر 48 عاما: "إنه حلم أصبح حقيقة، لكن هذا لا يعني أنني يجب أن أتمسك بهذا المنصب إلى الأبد، هناك شروط معينة نحتاج إلى مناقشتها مع الرئيس وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق".