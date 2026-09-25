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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سكالوني: ميسي يستحق الكرة الذهبية.. والجائزة لا تشغل تفكيره

ميسي
ميسي
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

تحدث ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن مدى استحقاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للفوز بجائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن قائد منتخب بلاده يظل مستحقًا للجائزة طالما أنه مستمر في ممارسة كرة القدم والظهور داخل الملعب.

وجاءت تصريحات سكالوني في ظل الحديث عن المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، التي تعد واحدة من أبرز الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، والتي تشهد منافسة قوية بين عدد من نجوم اللعبة.

وعن رأيه في مدى استحقاق ميسي للجائزة، قال سكالوني: «بالتأكيد يستحقها، لكنني لا أعتقد أن ميسي مهتم بها كثيرًا أو أنها تشغل تفكيره».

وأضاف المدير الفني لمنتخب الأرجنتين: «طالما أن ميسي لا يزال داخل ملعب كرة القدم، فمن الصعب ألا يستحقها.. ولسنا نحن فقط من نقول ذلك، بل غالبية الناس أيضًا».

وأوضح سكالوني أن ميسي لا يبدو منشغلًا بالحصول على الجائزة، رغم استمرار اسمه في الظهور ضمن الحديث عن أبرز المرشحين، مؤكدًا أن تركيز اللاعب ينصب بشكل أكبر على ما يقدمه داخل الملعب.

واختتم سكالوني تصريحاته قائلًا: «لا أعتقد أنها تشغله كثيرًا، لكن سنرى».

ليونيل سكالوني ليونيل ميسي الكرة الذهبية

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