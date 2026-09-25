أزمة منتهي.. خالد بيومي يهاجم حسام حسن بسبب الشناوي: احترام التاريخ واجب

انتقد الإعلامي الرياضي خالد بيومي، تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب، والتي وصفت محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني بأنه «منتهي»، مؤكدًا أن النقد حق للجميع، لكن المسؤولية تفرض اختيار لغة تليق بتاريخ اللاعبين.

وكتب خالد بيومي عبر فيسبوك: "‏عندما يصبح «منتهي» هو التقييم الفني للاعب بحجم محمد الشناوي، فالسؤال ليس عن اللاعب فقط، بل عن مستوى التقييم نفسه! النقد حق والاختلاف طبيعي، لكن منصب المسؤولية يحتاج لغة أرقى واحتراماً للتاريخ، مع عدم نسيان أنك انضممت للمنتخب عام 2006 ولم يقل أحد في موقع المسؤولية إنك منتهٍ".

وتابع: “‏الأجمل أن نحاسب اللاعبين في الملعب، وأن نحاسب المسؤولين عن اختياراتهم وتصريحاتهم.. وجهة نظري انهم قاربو علي الانتهاء”.

تصريحات حسام حسن عن استبعاد محمد الشناوي

وكانت تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن محمد الشناوي قد أثارت حالة من الجدل، بعدما تحدث عن أسباب استبعاد حارس الأهلي من قائمة الفراعنة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أنجولا.

وأكد حسام حسن أن قرار استبعاد محمد الشناوي جاء لأسباب فنية ولا علاقة له بالإصابة، مشيرًا إلى أن الحارس لم يكن يشارك مع ناديه خلال فترة سابقة قبل أن يستعيد مستواه ويعود للمشاركة مع الأهلي.

وقال حسام حسن في حديثه عن الشناوي إن الحارس «منتهي»، وذلك في معرض حديثه عن اختياراته لقائمة منتخب مصر، وهو التصريح الذي فتح باب الجدل حول طريقة تناول المدير الفني لقرار استبعاد حارس الأهلي.

وجاءت تصريحات حسام حسن في إطار رده على التساؤلات الخاصة بعدم وجود محمد الشناوي ضمن قائمة المنتخب، مؤكدًا أن الاختيارات الفنية حق أصيل للجهاز الفني، وأنه المسؤول عن قراراته واختياراته.